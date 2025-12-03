Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 09:28

Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв

В Санкт-Петербурге мужчина ворвался на радиостанцию и угрожал взрывом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мужчина ворвался в офис радиостанции в Санкт-Петербурге и стал угрожать взрывом, сообщает 78.ru. Неизвестный напал на ведущего в процессе записи программы на радио «Шок» и потребовал предоставить ему прямой эфир.

Происшествие случилось в студии радиостанции, расположенной на набережной Обводного канала. Информация о возможном задержании злоумышленника пока не поступала. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

Ранее в московском ресторане произошел конфликт, в ходе которого один из посетителей после отказа познакомиться начал угрожать студентке изнасилованием. По словам девушки, после того как она отказалась пересесть за его столик, мужчина перешел к оскорблениям и прямым угрозам, на что она ответила ударом ноги. К конфликту затем присоединились друзья агрессивного посетителя, а администрация заведения вмешалась в ситуацию.

До этого няня угрожала расправой малолетнему ребенку и его матери в Москве. Сотрудницу нашли через интернет, и она пришла на работу с алкоголем в рюкзаке, после чего напилась в ванной комнате. 30-летняя мать двух девочек рассказала, что ей требовалась няня из-за частых командировок супруга.

радио
взрывы
угрозы
Cанкт-Петербург
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоруссия усложнила жизнь грузовикам из Польши и Прибалтики
Макрона обвинили в попытке испортить визит Уиткоффа в Москву
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Захарова объяснила угрозы НАТО нанести превентивный удар по России
«В любом случае»: Певцов заявил о необходимости дойти до пляжей Одессы
Высокопоставленный следователь СК отправлен под стражу по делу о взятке
«Надо учиться жить и работать»: Силуанов высказался о текущем курсе рубля
Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв
Пнувшего пенсионерку в лицо курьера уволили и передали его данные полиции
Убивавшую гражданских бригаду ВСУ перебросили на Харьковское направление
Азу по-татарски: готовим на Новый год вкуснейшее восточное рагу!
«Абсолютная глупость»: глава СПЧ осудил практику вырезания сцен из фильмов
Строительство Северо-Сибирской магистрали признали нецелесообразным
Стала известна реакция европейских дипломатов на задержание Могерини
В России с начала года пропали почти 900 детей
Рубио заявил о проблемных «50 километрах» в переговорах по Украине
Стал известен победитель матча «Барселона» — «Атлетико» в 19-м туре Ла Лиги
ЕС решил окончательно отрезать себя от российского газа
В Европе назвали главную цель затягивания конфликта на Украине
Верховный суд России взялся за «дело Долиной»
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов
Общество

Всего 3 ингредиента и лаваш — готовлю праздничные рулеты со шпротами: новогодний стол без возни и скучных салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.