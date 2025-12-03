Мужчина ворвался в офис российской радиостанции и пригрозил устроить взрыв В Санкт-Петербурге мужчина ворвался на радиостанцию и угрожал взрывом

Мужчина ворвался в офис радиостанции в Санкт-Петербурге и стал угрожать взрывом, сообщает 78.ru. Неизвестный напал на ведущего в процессе записи программы на радио «Шок» и потребовал предоставить ему прямой эфир.

Происшествие случилось в студии радиостанции, расположенной на набережной Обводного канала. Информация о возможном задержании злоумышленника пока не поступала. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.

