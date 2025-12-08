Суд избрал меру пресечения трем иностранцам, готовившим теракт

Трое граждан Узбекистана были арестованы по обвинению в подготовке террористического акта, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Королевского городского суда Московской области. Фигурантам предъявлено обвинение в преступлении, совершенном организованной группой, и избрана мера пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу.

Троим гражданам Узбекистана предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, — говорится в сообщении.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что житель Ростовской области, действуя по заданию украинской спецслужбы, устроил поджог термошкафа на вышке сотовой связи за денежное вознаграждение. Подозреваемый в государственной измене был задержан. Суд заключил 21-летнего гражданина под стражу.

Кроме того, в Федеральной службе безопасности России сообщили, что задержанный по подозрению в подготовке взрыва на магистральном газопроводе в Подмосковье гражданин РФ признал свою вину. По данным ведомства, мужчина также выразил раскаяние в содеянном.