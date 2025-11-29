День матери
29 ноября 2025 в 10:59

Задержанный за подготовку теракта в Подмосковье россиянин признал вину

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Россиянин, которого задержали по подозрению в подготовке теракта на магистральном газопроводе в Московской области, признал свою вину, передает ТАСС со ссылкой на ФСБ России. Мужчина также заявил, что раскаивается.

Я признаю свою вину и раскаиваюсь в содеянном, — подчеркнул задержанный.

Также мужчина рассказал, что с 2015 года проживал с семьей на Украине. Задержанный хотел оформить вид на жительство в стране, однако в 2022 году началась Специальная Военная Операция, и рассмотрение документов было приостановлено. Подозреваемого поместили в центр временного размещения иностранцев, где его могли завербовать сотрудники украинских спецслужб.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Серпуховском районе Подмосковья завербованного украинскими спецслужбами россиянина и предотвратили теракт. Мужчину 1969 года поймали в ночное время, когда он пытался установить самодельное взрывное устройство. У задержанного были изъяты четыре СВУ, которые оказались закамуфлированы под монтажный клей. Кроме того, при нем обнаружили средства связи для конспиративного общения с его куратором с украинской стороны.

ФСБ
теракты
Подмосковье
Украина
