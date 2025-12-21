Новый год-2026
21 декабря 2025 в 17:49

Министр обороны Бельгии пошутил о поездке на Украину

Глава МО Бельгии пошутил о поездке на Украину с премьером Де Вевером

Тео Франкен Тео Франкен Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр обороны Бельгии Тео Франкен пошутил на тему Украины в поздравлении с днем рождения премьер-министра страны Барта Де Вевера. В соцсети X он отметил, что во время их полета на Украину на военно-транспортном самолете А400М не было видно ни актера Жерара Депардье, ни бывшего президента Сирии Башара Асада. Эта поездка стала их первой совместной зарубежной поездкой за пределы Евросоюза.

На пути на Украину на А400М, наша первая поездка за границу [за пределы Евросоюза], — написал министр.

До этого премьер-министр закончил итоговую пресс-конференцию на саммите Евросоюза необычной шуткой. После многочасовых дискуссий, в ходе которых он заблокировал план по конфискации российских активов, политик в шутливой форме заявил журналистам о своих планах уехать в Россию. Этим заявлением он отреагировал на напряженную атмосферу встречи и давление со стороны других лидеров ЕС.

Ранее Де Вевер заявил, что инициаторами конфискации российских активов стали страны, которые находятся в состоянии эмоционального противостояния с Россией. Однако, как он отметил, в итоге возобладал рациональный подход.

