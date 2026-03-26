Легионер «Зенита» заявил, что восхищен российскими караоке-барами

В российских караоке-барах всегда очень весело, заявил «Чемпионату» новичок петербургского «Зенита» центровой Исмаэль Бако. Он отметил, что ему хотелось бы видеть такое у себя на родине в Бельгии, а в обратном направлении он бы отправил картофель фри.

Думаю, картофель фри здесь, в России, не самый лучший. Это то, что я привез бы из Бельгии в Россию. А из России в Бельгию — караоке. Когда идешь в караоке-бар, это всегда очень весело. В Бельгии такого почти нет, — сказал Бако.

В России 30-летний бельгиец выступал в составе казанского УНИКСа в период с 2023 по 2025 год. В январе 2026-го центровой подписал контракт с «Зенитом».

