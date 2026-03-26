26 марта 2026 в 18:21

Легионер «Зенита» заявил, что восхищен российскими караоке-барами

Центровой «Зенита» Бако заявил, что в восторге от российских караоке-баров

Исмаэль Бако Исмаэль Бако Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В российских караоке-барах всегда очень весело, заявил «Чемпионату» новичок петербургского «Зенита» центровой Исмаэль Бако. Он отметил, что ему хотелось бы видеть такое у себя на родине в Бельгии, а в обратном направлении он бы отправил картофель фри.

Думаю, картофель фри здесь, в России, не самый лучший. Это то, что я привез бы из Бельгии в Россию. А из России в Бельгию — караоке. Когда идешь в караоке-бар, это всегда очень весело. В Бельгии такого почти нет, — сказал Бако.

В России 30-летний бельгиец выступал в составе казанского УНИКСа в период с 2023 по 2025 год. В январе 2026-го центровой подписал контракт с «Зенитом».

Ранее аргентинский полузащитник «Спартака» Пабло Солари высоко оценил знаменитый борщ на клубной базе в Тарасовке. Футболист отметил, что в целом не является фанатом супов, но борщ ему понравился.

До этого баскетболист уфимского клуба «Купол-Родники» Матвей Решетов сбил с ног двух девушек, проводивших интервью перед началом матча. Во время беседы журналистки с ее собеседницей спортсмен, разгоняясь во время разминки, столкнулся с девушками и повалил их на пол. Спортсмен сразу же принес извинения.

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 25 марта: где сбои в России

