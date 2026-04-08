Размялись перед Санкт-Петербургом: ЦСКА уверенно обыграл «Локомотив-Кубань»

7 апреля состоялся центральный матч недели в баскетбольной Единой лиге ВТБ. Во дворце спорта «Мегаспорт» московский ЦСКА принимал краснодарский «Локомотив-Кубань». Как завершилась встреча, какую закономерность будут стремиться прервать армейцы, что сказали тренеры после поединка — в материале NEWS.ru.

История противостояния ЦСКА и «Локомотива-Кубани»

Краснодарская команда является одним из самых популярных соперников для ЦСКА. За всю историю коллективы провели между собой 97 поединков, из которых 78 остались за армейцами. За всю историю Единой лиги ВТБ ЦСКА не становился чемпионом всего три раза (сейчас идет 17-й сезон). Одно из самых болезненных поражений армейцы потерпели именно от команды из Краснодара. В полуфинале плей-офф сезона-2022/23 ЦСКА проиграл «Локомотиву-Кубани» со счетом 2-4.

В текущем сезоне команды встречались пять раз. Во всех поединках побеждали армейцы, один раз в декабре 2025 года краснодарцы смогли затянуть игру в овертайм. Сегодняшний матч этих соперников может стать не последним: «Локомотив-Кубань» с вероятностью почти в сто процентов будет четвертым в «регулярке» и может сыграть с ЦСКА уже в полуфинале.

Как завершилась встреча ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Команда Томислава Томовича здорово выглядела в первой четверти и смогла завершить ее в свою пользу — 23:17. Однако уже через пару минут ЦСКА отыграл данный гандикап. В течение нескольких минут в матче практически каждое владение менялся лидер, но отрезок перед большим перерывом армейцы забрали со счетом 14:2. Как итог — -11 для Краснодара уже после первой половины.

В третьей и четвертой четвертях ЦСКА продолжал поступательно наращивать свое преимущество. Оба отрезка завершились практически с одинаковым счетом — 24:15 и 25:15. Но самое большое для себя преимущество армейцы получили в последнем владении — +30.

Итоговый счет — 99:69. Очередная сотня армейцам не покорилась, но главным событием вечера стал выигранный регулярный чемпионат. После этой победы идущий на второй строчке казанский УНИКС лишился математических шансов на первую строчку. С 2019 года в Единой лиге ВТБ существует закономерность: выигравшая «регулярку» команда не побеждает в плей-офф. ЦСКА в этом сезоне показывает баскетбол высокого уровня и имеет хорошие шансы нарушить сложившуюся традицию.

После этого успеха армейцы отправятся в Санкт-Петербург. В уикенд пройдет «Финал четырех» внутрисезонного турнира Winline Basket Cup. ЦСКА уверенно выиграл свою группу, выиграв пять встреч из шести. Лишь в матче-открытии турнира армейцы довольно неожиданно, но гостеприимно уступили сербской «Меге». В полуфинале ЦСКА встреча с казанским УНИКСом, а в случае выхода в финал команда Андреаса Пистиолиса сыграет с победителем пары «Зенит» — «Парма».

Что сказали тренеры после игры ЦСКА — «Локомотив-Кубань»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что ему понравилась игра, которую продемонстрировала команда. Он отметил, что коллектив наконец набрал хороший ритм.

«Мы подошли к этому матчу очень правильно, выполнили план, навязали сопернику наш стиль игры. Надеюсь, что в оставшейся части сезона будем играть серьезно и так же подойдем к плей-офф», — сказал Пистиолис.

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Томислав Томович заявил, что после 15-й минуты команда перестала играть умно. Он отметил, что штабу предстоит выяснить, в чем кроется причина подобного выступления.

«Как только перестали быть хитрыми — утратили и жесткость. Будем разбираться, в чем причина: в усталости после долгой поездки в Москву, в излишнем уважении к сопернику, еще в чем-то. Нужный уровень интенсивности мы не выдержали. Начиная с середины второй четверти мы начали позволять сопернику набирать слишком много легких очков. А потом многие наши игроки перестали верить в то, что мы сможем отыграться», — сказал Томович.

