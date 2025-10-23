Атмосфера праздника: как прошел матч московского ЦСКА и сербской «Меги»

22 октября состоялся первый международный матч в рамках внутрисезонного турнира баскетбольной Единой лиги ВТБ Winline Basket Cup — московский ЦСКА на «ЦСКА Арене» сыграл против сербской «Меги». Как завершилась встреча, кто выступал на мероприятии, что говорили тренеры — в материале NEWS.ru.

Какие артисты выступали на матче ЦСКА — «Мега»

Последние международные встречи для российских клубов состоялись больше года назад: 14 сентября 2024-го в рамках Суперкубка Единой лиги ВТБ краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл турецкий «Бешикташ» (97:96, овертайм), а петербургский «Зенит» — сербскую «Црвену Звезду» (83:70).

Армейский коллектив основательно подготовился к первой для себя встрече в новом турнире. Помимо прекрасной группы поддержки, перед матчем были организованы фаер-шоу, выступления фристайлеров, а также танцевальных коллективов. Ощущалась атмосфера настоящего праздника: люди пришли не только на баскетбол, но и на выступления известных артистов. Одним из хедлайнеров мероприятия стал рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко), который выступил до начала матча и исполнил свой культовый трек «Моя игра».

В большом перерыве Баста спел «Черный стоник» вместе с резидентом своего лейбла Gazgolder, популярным у молодежи рэпером ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергерт), а затем сам Гергерт порадовал болельщиков одним из своих самых известных треков «Наследство».

Помимо артистов на матче присутствовало большое количество звезд, например, певица Анна Седокова, модель Оксана Самойлова, рэпер MONEYKEN и стендап-комики Антон Шастун, Дмитрий Позов и Роман Косицын.

Высокую организацию мероприятия также отметила генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

«Мне бы хотелось больше обратить внимание не на спортивный результат. Полный зал, аншлаг на матче и атмосфера праздника — вот что важно и показательно. Совместно с ЦСКА нам удалось привлечь новую аудиторию: кто‑то пришел на баскетбол, кто‑то пришел посмотреть на артистов, послушать Басту перед игрой. Было много молодежи. Матчи этого внутрисезонного турнира мы проводим по сценарию Матча всех звезд Единой лиги: совмещаем спорт с форматом шоу. Болельщикам это нравится», — сказала она.

Как завершилась встреча ЦСКА — «Мега»

Несмотря на то, что по предматчевым прогнозам московская команда шла большим фаворитом, первая четверть получилась упорной. За три минуты до конца отрезка ЦСКА вел со счетом 18:15, но последние минуты коллективу Андреаса Пистиолиса не удались: сербы попали почти все. Итог — 20:25. Во втором отрезке армейцы смогли исправить ситуацию и ушли на большой перерыв лидерами — 42:39.

Несмотря на упущенное преимущество, молодая команда из Сербии (средний возраст — 20 лет. — NEWS.ru) не опустила руки. На последнюю десятиминутку они ушли при равном счете 59:59. В последней четверти в пользу сербов сыграли молодость и огромное желание: рывок 15:2 за половину отрезка и их преимущество с +1 выросло до +14 за четыре минуты до конца встречи. Армейцы изо всех сил старались отквитать это отставание, но игроки «Меги» продолжали раз за разом отвечать на точные броски своими попаданиями. 81:72 — большая неожиданность уже в первом туре Winline Basket Cup.

Что говорили тренеры после игры ЦСКА — «Мега»

Главный тренер «Меги» Вуле Авдалович поблагодарил ЦСКА за теплый прием в Москве. Он отметил, что с радостью посоветует специалистам из других коллективов приезжать сюда и играть с российскими командами.

«Атмосфера потрясающая. Надеюсь, что еще встретимся здесь. Мы сегодня сыграли по-настоящему хорошо и победили в сложном матче. У нас одному игроку 24 года, остальные моложе, у команды большое будущее. Это был потрясающий опыт: организация превосходна. Многие из нас были здесь впервые и не увидели никаких проблем. Здесь максимально безопасно. Да, конечно, я бы посоветовал другим приезжать сюда и играть с командами из России», — заявил Авдалович.

Прекрасную атмосферу также отметил и 19-летний разыгрывающий Саво Дрезгич, на счету которого в завершившемся матче 14 очков, 5 подборов и 7 голевых передач.

«Хочу поздравить команду с победой. Мы хорошо отработали в защите, классно бежали и за счет этого набирали быстрые очки. Играли без страха. Я впервые в России. Впечатлен ареной и тем, какой большой город Москва. Очень понравилась атмосфера. Могу сказать о Москве только лучшие слова и надеюсь вернуться сюда еще», — сказал Дрезгич.

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис заявил, что во встрече победила та команда, которая больше этого хотела.

«Хочу поблагодарить болельщиков, они были шикарны. Поздравляю „Мегу“ с победой — они были сильнее мотивированы, больше сфокусированы и заслужили выиграть. Отсутствие нашей собранности отразилось на игре: где-то совершали ошибки, как будто 19 лет не соперникам, а нам. Мы попали 30% бросков. Очевидно, это было связано с тем, что мы были мыслями где-то не здесь», — сказал специалист.

