Брак с сыном Дружининой, депрессия, буллинг: как живет Екатерина Гамова

Лучшей волейболистке XXI века Екатерине Гамовой исполнилось 45 лет. Чем занимается спортсменка после завершения карьеры, что известно о ее личной жизни, как она справилась с послеродовой депрессией и почему критиковала российских футболистов — в материале NEWS.ru.

Чем известна волейболистка Гамова

Гамова родилась в Челябинске в 1980 году. Ее отец бросил мать, когда та была беременна. В восемь лет Екатерина начала заниматься волейболом под руководством своей тети Любови Борисовны. В 14 лет Гамову зачислили в челябинскую команду «Метар».

В 1998 году Екатерину пригласили в екатеринбургскую «Уралочку», возглавляемую на тот момент тренером сборной России Николаем Карполем. Спортсменка подписала контракт на 15 лет. В составе «Уралочки» Гамова трижды стала чемпионкой России и дважды была призером Лиги чемпионов.

В 2004 году Гамова решила уйти из «Уралочки» в московское «Динамо». Поскольку ее контракт с екатеринбургским клубом действовал до 2013-го, соглашение было расторгнуто через Железнодорожный районный суд. В конце 2004 года переход Гамовой подтвердила Всероссийская федерация волейбола (ВФВ). За свою карьеру Екатерина также выступала за турецкий «Фенербахче», казанское и подмосковное «Динамо».

Гамова является 11-кратной чемпионкой России. В составе национальной сборной она дважды побеждала на первенствах мира и Европы. В 2016 году Гамова завершила карьеру. По созвучию с фамилией Екатерина получила прозвище Game over («Игра окончена». — NEWS.ru). Россиянку часто называют лучшей волейболисткой XXI века. Рост Гамовой — 202 см.

Как волейболистка Гамова стала жертвой буллинга

В интервью блогеру Виктору Кравченко Гамова рассказала, что у нее нет приятных воспоминаний об общеобразовательной школе, в которой училась с седьмого по 11-й классы. Она призналась, что столкнулась там с буллингом.

«Я была высокой и худой — меня обзывали, толкали, пихали, дразнили. Был момент, когда я много пропускала школу, только потому, что не хотела туда ходить. С утра я тренировалась, потом шла в школу, где издевались, потом опять на тренировку. В первый раз, когда ты сталкиваешься с насилием, для тебя это стресс. А когда ты каждый раз в этом, ты к этому привыкаешь. А человек, который привыкает к насилию, растет жертвой. От этой роли потом очень сложно избавиться. У меня получилось. Мне помогли люди, которые вокруг меня были: муж, семья. Мне кажется, на это ушло 15–20 лет», — сказала Гамова.

Экс-волейболистка рассказывала, что ее детский тренер Людмила Сухова — жесткий и властный человек, она запрещала девочкам сидеть на полу, пить воду на тренировках, смеяться и могла запросто схватить за уши.

Екатерина Гамова Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

«Сейчас я на эту ситуацию смотрю совершенно по-другому. И считаю, что никакого физического насилия к детям применять нельзя ни в коем случае», — сказала Гамова.

Екатерина выразила сожаление, что многие ребята занимаются в «ушатанных, страшных и обшарпанных залах», лишаясь атмосферы праздника. По ее мнению, из-за слабой государственной поддержки детского спорта финансовая нагрузка часто ложится на родителей.

«Спорт — рычаг в политической жизни, но спорт высших достижений. Все, что происходит внизу, там неинтересно. Мы спортивная супердержава за счет каких-то высших достижений. Но мы можем быть намного лучше и продуктивнее, если будем активно развивать и вкладываться в детский спорт, особенно в тренеров», — сказала Гамова.

Что сказала волейболистка Гамова о тренере Карполе

В интервью Кравченко Гамова рассказала, что Карполь никогда не допускал рукоприкладства, но при этом всегда громко и жестко орал. По словам Екатерины, у серебряного призера Олимпиады-2000 Елены Василевской из-за постоянного давления со стороны тренера случился нервный срыв, и она через какое-то время завершила карьеру.

«Вы знаете зоологию? Вот лягушка лежит мертвая. Что сделать, чтобы она вздрогнула? Правильно, задеть нервные окончания иголочкой. Так и я словом этого добивался, когда человек становился просто уже невозможным. И мое слово позволяло человеку вздрогнуть, как той лягушке», — объяснял Карполь.

Тренер заявил, что всегда считал Гамову своей воспитанницей. Екатерина рассказывала, что перед некоторыми матчами их настраивали по принципу «надо отомстить предкам фашистов за дедушек и бабушек». Гамова заявила, что покинула «Уралочку» не из-за денег.

«На некоторых он кричал часто, а на меня редко. Однажды я стала смотреть ему в глаза, и он как-то с высокого своего тона и крика перешел на спокойный разговор. Всегда, когда делала так, его градус понижался… Деньги были не центральной историей. Главное — свобода и возможность распоряжаться своей жизнью», — вспоминала Гамова.

Карполь ушел от развернутого ответа на вопрос, почему волейболистка со скандалом и через суд покинула «Уралочку».

Что известно о личной жизни волейболистки Гамовой

На съемках рекламного ролика Гамова познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Мукасеем, продюсером и владельцем компании R.E.N.T.A.C.A.M, младшим сыном режиссера Светланы Дружининой и постоянного оператора фильмов о гардемаринах Анатолия Мукасея.

Свадьба состоялась в 2012 году на территории яхт-клуба «Ривер-лаундж» в Строгине. На торжественном мероприятии присутствовали только близкие родственники и друзья — 200 человек. Во второй день свадьбы молодожены собрали гостей в Серебряном Бору на волейбольный матч парней против девушек, которые победили со счетом 2:1.

Михаил Мукасей, Екатерина Гамова c cыном, 2023 год Фото: Persona Stars/053/legion-media.ru

В 2019 году у супругов родился сын Никита весом более 4 кг и ростом 157 сантиметров. В интервью Кравченко Екатерина рассказала, что пережила послеродовую депрессию.

«Материнство — это очень тяжело и очень сложно в отношении того, как меняется твоя жизнь. Гиперответственность и тревожность, конечно, вообще не добавляли никакой радости. Поэтому я часто говорю, что выиграть чемпионат мира намного проще, чем воспитать ребенка. Я столкнулась с послеродовой депрессией. Ты же ждёшь, что, когда рождается ребёнок, эти вот бабочки в животе, пони розовые — все такое прекрасное и счастливое, а ты не чувствуешь радости, потому что ты не спишь, ты сам себе не принадлежишь, ты не можешь никуда отлучиться. Твоя жизнь полностью меняется и подчиняется одному маленькому человеку», — призналась Гамова.

Екатерина сообщила, что в тот момент рядом с ней всегда был муж, а окончательно справиться с депрессией помог психотерапевт.

«Терапия меня спасла и сделала счастливой мамой. И [помогло] то, что со мной рядом был муж, который не отмахнулся, а понял, что дело очень пахнет керосином. Я рекомендую мамам не терпеть, не думать, что ты не такая, и не бояться рассказать об этом близким. Это, безусловно, отец ребенка, который должен находиться рядом. Если вы видите, что она плачет, на что-то жалуется, у нее нет настроения — это всё звоночки, на которые вы должны обратить внимание. И не списывать это всё на гормоны», — сказала Гамова.

Чем сейчас занимается волейболистка Гамова

В 2004 году Гамова окончила Уральскую академию физической культуры, а в 2009-м получила диплом факультета журналистики Российского государственного социального университета.

В 2011-м в рамках рекламной кампании Международной федерации волейбола FIVB Heroes из пенополиуретана была создана пятиметровая фигура Гамовой. Она выставлялась на территории крупных стадионов, а через год заняла место на Поклонной горе в Москве, когда там проходил этап Мирового тура по пляжному волейболу. Позднее фигуру перевезли в Казань, где она и осталась после проведения летней универсиады. В 2016 году в столице Татарстана появилась «Школа Гамовой».

Екатерина Уланова, Екатерина Гамова и Мария Бородакова (слева направо) Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

С 2017-го Екатерина входит в состав комиссии спортсменов Европейской ассоциации волейбола, является куратором женских юниорских сборных России, председателем комиссии спортсменов ВФВ. В том же году Гамова выпустила автобиографию «Game over. Волейбол продолжается».

В 2018 году сборная России по футболу стала четвертьфиналистом чемпионата мира. Все игроки получили звание заслуженного мастера спорта, хотя им не удалось выиграть турнир. Некоторые российские спортсмены, в том числе Гамова, были возмущены этим решением.

«Какое-то странно разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала», — написала Гамова в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Позднее чемпионка мира отметила, что в ее посте не было зависти и оскорблений, а только недоумение.

«С моей стороны не было оскорблений ни в сторону футболистов, ни в чью-либо еще! Отношение должно быть одинаково уважительным ко всем спортсменам, к их самым большим победам!» — объяснила Гамова.

В июне 2025 года волейболистка прокомментировала победу сборной России над соперницами из Сербии на Кубке Первого канала. Екатерина отметила, что девушкам удалось сохранить высокий уровень, несмотря на отсутствие международных соревнований.

