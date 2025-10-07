Скандальный развод, угрозы бандитов, диджеинг: как живет Руслан Нигматуллин

Бывшему вратарю сборной России, «Спартака» и «Локомотива» Руслану Нигматуллину исполнился 51 год. За какие клубы он выступал, почему получал угрозы от криминальных структур, как разводился с женой, чем занимается сейчас — в материале NEWS.ru.

Как Руслан Нигматуллин начал футбольную карьеру

Руслан Нигматуллин родился 7 октября 1974 года в Казани. С четырех лет он проявлял большой интерес к природе и рыбалке, а в школе увлекся музыкой и начал заниматься гитарой. До завершения курса Нигматуллин не дотянул, так как его разочаровал повтор учебных пьес.

Руслан занимался многими видами спорта, но больше всего любил футбол. В возрасте 13 лет он начал посещать тренировки трех клубов — «Электрона», «Трудовых резервов» и молодежной команды «Рубина». Тем не менее в тот момент коллективам не нужны были вратари. Когда Нигматуллину было 16, он узнал, что в «КАМАЗе» не хватает голкиперов, и без раздумий переехал в Набережные Челны. Родители приняли решение Руслана и отпустили сына.

За какие футбольные клубы играл вратарь Нигматуллин

В 1992 году Нигматуллин стал выступать за «КАМАЗ». В 1993-м в составе студенческой сборной России, которая была сформирована из игроков команды, он принял участие в летней универсиаде. После того как Нигматуллина пригласили в московский «Спартак», к нему возникли претензии со стороны криминальных структур Татарстана, но все вопросы удалось решить. Полузащитник «КАМАЗа» Глеб Панферов рассказывал, как спасали Руслана.

«Приехали на матч со „Спартаком“, а они тогда всем отгружали по пять, по шесть. Тренер понял, что шансов нет, и поставил Нигму, а тот вытащил все, что можно. Он сразу понравился [Олегу] Романцеву, его потянули в Москву, но наехали татарстанские авторитеты: „Ты куда собрался? Мы тебе голову отрежем“. Кроме „Спартака“, его хотело „Динамо“, чей президент Николай Толстых спас Нигму, спрятав на базе в Новогорске: „Будешь здесь жить, пока все не уляжется“. А в конце Нигма сказал: „Спасибо, Николай Александрович, я пошел в „Спартак“. Толстых обалдел», — говорил футболист.

Нигматуллин начал выступать в составе «Спартака» в 1995 году. Однако ему не удалось завоевать место в основном составе. Вратарь отмечал, что психологические проблемы приводили к ошибкам в важные моменты. Не став номером один, Руслан перешел в «Локомотив», за который выступал с 1998-го по 2001-й и с 2003-го по 2004 год. Нигматуллин стал на тот момент обладателем самой длинной сухой серии: в 1999–2000 годах он не пропускал 939 минут. Рекорд держался 17 лет: в сезоне-2016/17 почти на час дольше не пропускал Никита Медведев из «Ростова».

Руслан Нигматуллин в матче всех звезд футбольного клуба «Спартак» Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Самой яркой игрой в карьере Нигматуллина стала встреча против австрийского Тироля в квалификации Лиги чемпионов в сентябре 2001 года. Австрийцы нанесли 16 ударов по воротам, из которых 11 пришлись в створ, а забить удалось лишь однажды. Нигматуллин отразил несколько сложнейших ударов и помог своей команде пройти дальше по сумме двух встреч.

Позже он перешел в итальянскую «Верону», но провел за клуб всего один матч. Затем вратарь вернулся в Москву в ЦСКА, снова уехал в Италию в «Салернитану», оттуда отправился в «Локомотив», но уже в статусе сменщика Сергея Овчинникова.

В 2005-м Нигматуллин завершил карьеру в грозненском «Тереке». В течение двух с половиной лет он занимался бизнесом и спортивной журналистикой, но в мае 2008-го решил вернуться в футбол и подписать контракт с ростовским СКА. После этого сезона Нигматуллин перешел в «Анжи». Не сыграв ни одного матча, в 2009-м Нигматуллин стал игроком второй команды «Локомотива». Он надеялся вернуться в основной состав, но сделать этого не получилось. Последним клубом в карьере Нигматуллина стал «Маккаби Ахи» из Израиля, где 11 ноября 2009 года вратарь завершил карьеру.

Как вратарь Нигматуллин со скандалом разводился с женой

В 2024 году СМИ сообщили о расставании Руслана и Елены Нигматуллиных спустя 27 лет брака. Они разошлись годом ранее, но официально не спешили оформлять развод. По словам супругов, впервые проблемы начались через семь лет после свадьбы. Футболист даже ушел из дома, однако тогда пара помирилась.

«В последние два года все было не так гладко. Мне как мужчине нужно видеть, что в своей семье я любим и уважаем. А этого становилось меньше и меньше. Не знаю, что конкретно произошло, но любовь сменилась полным равнодушием. Я понял, что присутствую в жизни супруги просто в качестве мебели», — рассказывал Нигматуллин.

Руслан Нигматуллин с женой Еленой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Инициатива развода шла от футболиста. Для его жены такое решение было неожиданным. Экс-игрок «Локомотива» пошел на этот шаг после шоу «Звезды в Африке», где он страдал от геморроя. Вернувшись в США, вратарь перенес операцию. Восстановление заняло два с половиной месяца. В тот период он нуждался в поддержке жены, но этого не произошло. Обидевшись на Елену, он не разговаривал с ней полгода.

Нигматуллины поженились в 1996 году. Тогда еще не было принято подписывать брачные договоры. При разводе супруги договорились, что поделят совместно нажитое имущество поровну, но потом Елена передумала. Вся недвижимость была оформлена на нее. За 27 лет брака супруги приобрели квартиры в Москве (стоимостью 120 млн рублей) и Майами ($850 тыс.). Они также были владельцами нескольких парковочных мест.

«Я себя чувствую обворованным. Моя бывшая супруга думает, что она находится за границей, и никакой ответственности на ней нет, и ей можно забрать 100% имущества, совместно нажитого за 27 лет. Она ничего не делает для того, чтобы мы смогли договориться», — говорил бывший футболист.

Елена продала недвижимость в Москве. Деньги, вырученные со сделки, были переведены на другой счет. Женщина улетела в США со всеми финансами.

«Она мне написала расписку-обязательство на возвращение 50%. На следующий день после расписки она стала выводить деньги. У нее было на счету 123 млн. Что-то она вывела в Америку. А 96 млн ушли на счет ее отца. По моему мнению, это мошенничество», — рассказывал Нигматуллин.

Бывший игрок сборной России пытался урегулировать вопрос мирно. Он был согласен пойти на понижение: оставить себе 30%, а экс-жене отдать оставшиеся деньги. Но и это не устроило Елену, она перестала выходить на связь. Сыновья Руслан и Марсель тяжело пережили новость о разводе родителей. В конфликте они встали на сторону матери.

«Болезненно. Они вообще сильно привязаны к маме. Гораздо больше, чем к папе. Мне сейчас не пишут, не звонят. Обидно. Одному я подарил 23 года любви, другому — 19. Делал все, чтобы они были счастливы, помогал им развиваться, дал хорошее образование. Надеюсь, со временем сыновья меня поймут. И хотя бы 7 октября, в мой день рождения, напишут: „Папа, поздравляем!“» — говорил Нигматуллин.

В марте 2025 года Преображенский районный суд Москвы обязал Елену Нигматуллину выплатить бывшему мужу 59 млн рублей — половину от суммы, которую она выручила от продажи совместной квартиры.

По информации СМИ, в настоящее время Нигматуллин готовится к свадьбе. Он сделал предложение своей возлюбленной 22-летней модели и ведущей Эвелине Сынче. Экс-футболист опубликовал видео помолвки в соцсетях. Как ожидается, пара сыграет свадьбу в ноябре 2025 года.

Как вратарь Нигматуллин стал диджеем

Когда Нигматуллин второй раз завершил карьеру, он встал перед выбором, чем заниматься дальше. В то время набирала популярность профессия диджея.

Мероприятия, приуроченные к 100 дням Кубка конфедераций FIFA 2017 Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

«Мне совершенно случайно предложили поработать в клубе тогда, который сгорел через неделю после. Это стечение обстоятельств, не связанное с моим плохим или хорошим выступлением. Нужно было проимитировать диджеинг. В то время было модно поставить за пульт известного человека, не связанного с музыкой, а крутилась просто пластинка с заранее заготовленной музыкой. Эта идея мне не понравилась — я не люблю имитировать», — рассказывал Нигматуллин.

По словам вратаря, после пары занятий он увлекся диджеингом.

«С приходом в новую профессию у меня еще оставался спортивный максимализм. Я хотел стать лучшим, и прогресс не заставил себя ждать. Через месяц я поехал на первые гастроли в Калининград. С тех пор прошло уже 11 лет, а я все еще продолжаю этим заниматься и проехал 500 городов с выступлениями. Например, в Новосибирске ни разу не играл в футбол, но восемь раз играл музыку. Также побывал в США, Израиле, Германии, Бельгии и Испании», — говорил Нигматуллин.

Он также рассказывал, что заключил контракт с Warner Music Russia до пандемии. Сейчас Нигматуллин живет и выступает в Майами, чтобы быть поближе к старшему сыну. Кроме того, он продолжает работу в своей футбольной школе и выпустил бренд вратарских перчаток.

