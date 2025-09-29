«Ненавижу «Спартак»: как живет экс-капитан красно-белых Глушаков

Экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков объявил, что в октябре состоится его прощальный матч. По какой причине полузащитник ушел из московской команды, почему со скандалом развелся с женой, что говорят о нем другие спортсмены — в материале NEWS.ru.

За какие клубы выступал футболист Глушаков

Глушаков родился 27 января 1987 года в Миллерово Ростовской области. Он начал заниматься в детско-юношеской спортивной школе ЦСКА. С 1999 по 2005 год выступал за московскую команду «Ника». Позже его заметили селекционеры «Локомотива». Глушаков играл за «железнодорожников» восемь лет — с 2005 по 2013 год, после чего перешел в «Спартак».

В составе красно-белых Глушаков стал чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, а также бронзовым призером РПЛ. Футболист несколько лет был капитаном команды.

После «Спартака» полузащитник играл за «Ахмат», «Пари НН», костромской «Спартак», армянский «Урарту» и «Химки». В июне 2022 года он дебютировал в медиалиге в составе команды Reality, став ее первым участником из числа действующих игроков РПЛ. Затем Глушаков присоединился к Broke Boys. Летом 2023 года полузащитник выступал за «Строгино» в пляжном футболе. В 2025-м он играл за новороссийскую команду по футзалу «Альтопрае Марин».

Почему полузащитник Глушаков ушел из «Спартака»

В октябре 2018 года у Глушакова обострились отношения с тогдашним тренером «Спартака» Массимо Каррерой. По неподтвержденным данным, полузащитник и ряд других футболистов красно-белых были причастны к уходу итальянского специалиста, под руководством которого команда стала чемпионом России.

«В таких случаях важно иметь поддержку со стороны клуба, но ее не было. Вскоре меня уволили, хотя мы занимали третье место в турнирной таблице, а Глушакова вернули в основу», — говорил Каррера о конфликте с экс-капитаном «Спартака».

Экс-капитан ФК «Спартак» Денис Глушаков и Массимо Каррера Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Глушаков рассказывал, что весь персонал команды обиделся на тренера после того, как он не поделился с ним чемпионской премией.

У полузащитника также обострились отношения с фанатами красно-белых, которые хотели, чтобы он ушел из клуба. Болельщики проводили акции протеста и выкрикивали с трибун нелицеприятные слова в адрес футболиста. Летом 2019 года он покинул «Спартак». Глушаков провел за москвичей 173 матча и забил 23 гола.

В начале июня 2025 года 38-летний футболист заявил, что планирует повесить бутсы на гвоздь.

«Завершение карьеры близко, вот‑вот наступит. Думаю, это случится летом. Играть уже не буду, побаливает тело», — сказал Глушаков.

Как футболист Глушаков со скандалом развелся с женой

В 2009 году Глушаков женился на девушке Дарье, которая также родом из Миллерово. У них родились две дочери: Валерия — в 2011 году и Александра — в 2016-м.

В 2018 году отношения между супругами разладились — они обвиняли друг друга в изменах. В середине сентября 2018-го в Сети появилось видео, снятое супругой, на котором Глушаков находится в бане в одном полотенце. Жена попыталась войти внутрь, но футболист не пустил ее. Затем в кадре появилась девушка, которую Дарья назвала проституткой.

Супруги развелись в феврале 2019 года. Суд постановил взыскать со спортсмена треть всех его доходов плюс 100 тыс. рублей ежемесячно в качестве алиментов на младшую дочь. Выплаты будут производиться до момента, пока детям не исполнится 18 лет.

В ноябре 2019 года Глушаков обратился в суд с требованием взыскать с бывшей жены 204 млн рублей. Футболист хотел возместить понесенные им убытки и компенсировать моральный ущерб. В феврале 2020 года суд отказал Глушакову в иске. В рамках дела о разделе совместно нажитого имущества экс-капитан «Спартака» был обязан выплатить бывшей супруге 42 млн рублей в качестве компенсации.

В октябре 2019 года футболист пошутил, что планирует открыть сеть «Глушаковские бани» и сделать для жен бесплатный вход.

Денис Глушаков с супругой Дарьей, 2011 год Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Кто стал новой женой футболиста Глушакова

В 2020 году Глушаков начал встречаться с футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко. Чтобы чаще видеться с возлюбленной, полузащитник после ухода из «Ахмата» стал игроком «Химок». Коваленко дружит со многими игроками РПЛ и часто отдыхала с Глушаковым в общих компаниях.

Первое время пара не подтверждала сообщения СМИ о романе. 31 декабря 2020 года Глушаков выложил в Сети совместный снимок с Коваленко. На руке Ксении было обручальное кольцо с бриллиантом.

Впервые спортсмены появились вместе на публике на матче ЦСКА — «Спартак» в сентябре 2021-го.

В марте того же года у футболистов родилась дочь Мила. Глушаков и Коваленко поженились в мае 2021-го. Пара решила не устраивать роскошную свадьбу. Молодожены отметили бракосочетание в кругу семьи и близких друзей. Коваленко не стала надевать свадебное платье и выбрала белый пиджак. Глушаков был на торжестве в синем пиджаке и рубашке.

В ноябре 2024 года у Дениса и Ксении родился сын Данил. Семья проживает в элитном коттеджном поселке Павлово-2 на Новой Риге. Коваленко нашла общий язык с детьми Глушакова от первого брака. Девочки часто проводят время с новой семьей отца.

Игрок ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко (на первом плане слева) Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Почему футболист Глушаков появился голым у стадиона «Спартака»

В начале июня 2025-го Глушаков проиграл спор телеведущему Отару Кушанашвили. В финале Лиги чемпионов футболист поставил на итальянский «Интер», а трофей взял французский «Пари Сен-Жермен». В качестве наказания Глушаков прошел с голым торсом и плакатом «Я ненавижу „Спартак“» у «Лукойл Арены». Болельщики красно-белых, встретившие полузащитника, не были рады такому перформансу.

«Карточные долги надо отдавать. Но вы все знаете, что я на самом деле люблю „Спартак“», — сказал Глушаков.

Где футболист Глушаков построил стадион

В 2014 году Глушаков построил на собственные деньги в Миллерово стадион «Родина» с искусственным газоном и создал детскую спортивную команду. На торжественной церемонии открытия присутствовали президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович, известные советские и российские футболисты — Юрий Гаврилов, Александр Маслов, Вагиз Хидиятуллин, Динияр Билялетдинов, Артем Ребров, Евгений Макеев, Дмитрий и Кирилл Комбаровы, а также Роман Шишкин.

Стадион вмещает 2000 мест. Газон Глушакову подарила экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская.

Что говорят спортсмены об экс-футболисте сборной России Глушакове

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что Глушаков мог бы профессионально кататься на коньках. По его словам, у полузащитника есть природные данные, чтобы исполнять сложные элементы на льду.

«Кто из футболистов мог бы стать фигуристом? Мне кажется, однозначно Денис Глушаков. Подвижный, резкий, тоненький, хорошо сложен для фигурного катания», — заявил Плющенко.

Бывший тренер сборной России и московского «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с NEWS.ru заявил, что Глушаков оставил хорошую историю о себе в качестве футболиста. Он отметил, что футболист был на ведущих ролях во всех командах, в которых играл.

Юрий Семин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Был чемпионом, играл в национальной сборной. Желаю ему продолжения футбольной карьеры, у Дениса громадный опыт в футболе. Вопрос, в каком качестве: тренера или руководителя. Это определит судьба», — заявил Семин.

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо отметил, что Глушаков не вошел в историю российского футбола. По словам специалиста, ему было неприятно общаться с полузащитником.

«Мне особо нечего сказать про Глушакова. Общение с ним было не из приятных. Не знаю, может ли он быть доволен своей карьерой. В историю российского футбола он не вошел. Все знают игроков вроде Валерия Карпина, Александра Мостового или Виктора Онопко, которые были известны по всей Европе. Дениса среди них нет», — сказал Рианчо.

Когда состоится прощальный матч экс-футболиста «Спартака» Глушакова

Глушаков сообщил в Telegram-канале, что его прощальный матч состоится 11 октября на «Арене Химки». В поединке, в котором сойдутся два главных клуба в его карьере — «Спартак» и «Локомотив», футболист сыграет за каждый из них по тайму. Полузащитник поблагодарил болельщиков за эмоции и 20 лет карьеры.

«Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября. В 16:30 на „Арене Химки“ сойдутся две легендарные команды — „Спартак“ и „Локомотив“. Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую. Приходите, а мы подарим вам шикарную игру», — написал Глушаков.

В матче примут участие огромное количество легендарных футболистов московских клубов. За «Спартак» сыграют Александр Филимонов, Роман Павлюченко, Егор Титов, Дмитрий Аленичев и другие. В составе «Локомотива» на поле выйдут Дмитрий Сычев, Дмитрий Лоськов, Динияр Билялетдинов, а тренировать команду будет Юрий Семин. Из действующих игроков будут представлены капитан «Спартака» Роман Зобнин и крестный отец сына Глушакова Данил Пруцев.

