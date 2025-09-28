Глушаков завершает карьеру после слов о желании возглавить «Спартак»

Бывший игрок сборной России и «Спартака» Денис Глушаков сообщил в Telegram-канале, что 11 октября проведет прощальный матч. Встреча состоится в спортивном комплексе «Арена Химки», где его команда сыграет с «Локомотивом».

Хочу вас пригласить на свой прощальный матч 11 октября. В 16:30 на «Арене Химки» сойдутся две легендарные команды — «Спартак» и «Локомотив». Я сыграю тайм за одну команду и тайм за другую, — отметил Глушаков.

Спортсмен поблагодарил болельщиков за эмоции и 20 лет карьеры, проведенные на футбольном поле. Он также подчеркнул, что хочет сказать фанатам спасибо лично и увидеться с ними на матче.

Приходите, а мы подарим вам шикарную игру, — добавил Глушаков.

Глушаков до этого заявил о желании возглавить «Спартак». Он уверен, что при нем результаты московского футбольного клуба точно не будут хуже, чем сейчас.

Ранее словесная перепалка произошла между главой клуба «Альфа-Банк» Сергеем Овчинниковым и рэпером Бастой, владеющим «СКА-Ростов», во время матча медиалиги. Музыкант в адрес тренера соперников бросил фразу: «Песня пошла у тебя». Овчинников резко ответил ему, назвав клоуном и потребовав «не рассказывать» ему ничего.