«Ты мне тыкаешь?»: Баста унизил ветерана футбола прямо во время матча Баста назвал Овчинникова пожилым во время футбольного матча

Словесная перепалка произошла между главой клуба «Альфа-Банк» Сергеем Овчинниковым и рэпером Бастой, владеющим «СКА-Ростов» во время матча Медиалиги, который транслировали во «ВКонтакте». Музыкант в адрес тренера соперников бросил фразу: «Песня пошла у тебя».

Овчинников резко ответил ему, назвав клоуном и потребовав «не рассказывать» ему ничего. Баста возмутился, что к нему обращаются на «ты» и потребовал вести себя прилично. При этом он использовал ненормативную лексику.

В ответ бывший футболист назвал рэпера «нулем и голодранцем». Баста в свою очередь подчеркнул, что разговаривает с пожилым человеком, намекая на возраст Овчинникова. Матч завершился с итоговым счетом 5:0 в пользу команды «СКА-Ростов».

