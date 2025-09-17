Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 14:09

Названы страны, поддержавшие возвращение России к турнирам УЕФА

Семь стран высказались за возвращение России на международные турниры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Семь стран выступили за полное возвращение России на международные турниры под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Как сообщает портал Sport24, в рамках заседания исполкома организации такое мнение выразили Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан и Азербайджан.

При этом решительно против высказались 14 государств — это Польша, Латвия, Эстония, Литва, Украина, Франция, Нидерланды, Германия, Бельгия, Дания, Ирландия, Англия, Исландия и Шотландия. В то же время Швеция, Финляндия и Норвегия допустили возвращение женских и молодежных команд из РФ.

Ранее доктор политических наук Александр Гусев предположил, что из всех европейских стран провести товарищеский матч со сборной РФ по футболу могли бы Венгрия и Словакия. По его словам, на этот шаг могут пойти страны, руководство которых относится к России нейтрально.

До этого президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных от соревнований в связи с конфликтом на Украине. Он подчеркнул, что спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. По мнению Чеферина, для них это очень тяжело.

