Политолог назвал страны Европы, которые могут сыграть с Россией в футбол Политолог Гусев: Венгрия и Словакия могут согласиться сыграть в футбол с Россией

Из европейских стран провести товарищеский матч со сборной РФ по футболу могли бы Венгрия и Словакия, заявил NEWS.ru доктор политических наук Александр Гусев. По его словам, на этот шаг могут пойти страны, руководство которых относиться к России нейтрально.

Некоторые европейские страны могут согласиться, например Венгрия или Словакия, чье руководство настроено нейтрально к нашей стране. Обе эти сборные представляют серьезный интерес с точки зрения проведения товарищеских матчей. Думаю что руководство Российского футбольного союза пойдет на это, да и ребята с удовольствием сыграют. С Германией, Францией, Великобританией, пока, наверное, невозможно, — заявил Гусев.

Ранее выигравший со сборной России бронзовые медали Евро-2008 тренер Гус Хиддинк призвал Международную федерацию футбола организовать турнир с участием России, Украины, США и Европы.

До этого генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что большинство стран Европы не возражает против возвращения российских клубов и сборных к участию в международных турнирах, однако отдельные государства продолжают активное сопротивление. По его словам, главным противником ослабления санкций остается Украина.

С февраля 2022 года ФИФА и УЕФА приостановили участие российских команд в международных соревнованиях. Отмечалось, что ограничения сохранятся до завершения конфликта на Украине.