03 сентября 2025 в 08:46

«Очень тяжело»: президент УЕФА высказался об отстранении российских команд

Александер Чеферин Александер Чеферин Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин в интервью изданию Politico заявил, что выступает против отстранения российских клубов и сборных от соревнований в связи с конфликтом на Украине. Он подчеркнул, что спортсмены никак не могут повлиять на ситуацию. По мнению Чеферина, для них это очень тяжело.

Я не сторонник запрета на выступления спортсменов. <…> Это очень, очень тяжело, — убежден Чеферин.

Он напомнил, что российские спортсмены отстранены от соревнований уже три с половиной года. Однако, несмотря на это, боевые действия на Украине так и не прекратились, констатировал Чеферин.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин обратил внимание на отток людей из спорта. По его словам, родители стали реже отдавать детей в спортивные школы из-за того, что Россию отстранили от международных соревнований. Жулин признал, что хороших атлетов в последнее время найти очень тяжело.

Тренер также назвал Олимпийские игры «политическим шабашем». По мнению Жулина, Россию пытаются уничтожить в том числе в спорте, который сегодня превратился в политику.

