«Недобор 200 тысяч»: Жулин заявил о массовом оттоке людей из спорта Тренер Жулин заявил об оттоке людей из спорта после отстранения россиян

В России наблюдается отток людей из спорта, заявил тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью программе «Легенда» на RTVI. По его словам, родители стали меньше отдавать детей в спортивные школы из-за того, что РФ отстранили от международных соревнований. Жулин подчеркнул, что хороших атлетов в последнее время найти очень тяжело.

С каждым годом это будет все тяжелее и тяжелее. Если сегодня [президент России Владимир] Путин не договорится с [президентом США Дональдом] Трампом, то отток спортсменов будет еще сильнее. Уже очень много людей не идет в фигурное катание, потому что нет чемпионатов Европы и мира, — заявил тренер.

Жулин отметил, что понимает родителей, которые не отдают детей в спорт. Они видят, что россияне не участвовали ни в Олимпиадах, ни в других крупных международных соревнованиях.

Потери огромные. Уже в этом году недобор по школам был, по-моему, 200 тысяч. Это очень много. И просто будет скоро не из кого выбирать, — добавил Жулин.

Ранее Жулин заявил, что «пока находится в трансе» из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) не допустить его спортсменов — чемпионов России в танцах на льду Александру Степанову и Ивана Букина — до отбора на Олимпиаду в Пекине. По его словам, ситуация переживается сложно.