Тренер Жулин назвал Олимпиаду политическим шабашем

Олимпийские игры превратились в «политический шабаш», а Россию пытаются уничтожить в том числе в спорте, заявил тренер по фигурному катанию Александр Жулин в интервью программе «Легенда» на RTVI. Он выразил сожаление, что сейчас спорт превратился в политику.

Олимпиада объединяла всех, она была каким-то голубем мира: любая война прекращалась во время Олимпиад. А сейчас Олимпиада — это какой-то политический шабаш. Превратили спорт в абсолютную политику, — сказал Жулин.

Ранее Жулин заявил, что в России наблюдается отток людей из спорта. По его словам, родители стали меньше отдавать детей в спортивные школы из-за того, что страну отстранили от международных соревнований. Жулин подчеркнул, что хороших атлетов в последнее время найти очень тяжело. Тренер отметил, что понимает родителей, которые не отдают детей в спорт, поскольку видят, что россияне не участвуют ни в Олимпиадах, ни в крупных международных соревнованиях.