26 сентября 2025 в 18:21

Бывший российский футболист оценил шансы «Спартака» на чемпионство

Экс-футболист Кирьяков: в борьбу «Спартака» за чемпионство верится тяжело

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший российский футболист Сергей Кирьяков в разговоре с «Чемпионатом» заявил, что с трудом верит в то, что московский «Спартак» будет бороться за чемпионство. Он отметил, что для этого необходимо показывать качественный футбол.

Тяжело верится, что «Спартак» станет командой, которая будет бороться за чемпионство. Красно-белые могут преподнести сюрприз. Будут находиться наверху, но сложно сказать, что будут бороться за чемпионство. Чтобы влезть в группу преследователей, надо показывать качественный футбол, — сказал Кирьяков.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые набрали 15 очков в девяти матчах. В ближайшем туре красно-белые сыграют против нижегородского клуба «Пари НН».

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать главного тренера Деяна Станковича на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра. Это произошло во время матча «Динамо» и «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:2.

До этого Кирьяков заявил, что руководство «Спартака» тянет с отставкой Станковича. По его словам, любой неудачный матч будет толчком к принятию этого решения, а болельщики команды ждут, когда она будет на лидирующих ролях.

футбол
РПЛ
Россия
Спартак
