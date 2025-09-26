Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 15:28

«Болельщики заждались»: Кирьяков призвал уволить тренера «Спартака»

Экс-футболист Кирьяков: «Спартак» тянет с отставкой тренера Станковича

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

Руководство московского «Спартака» тянет с отставкой главного тренера Деяна Станковича, заявил «Чемпионату» экс-футболист и тренер Сергей Кирьяков. По его словам, любой неудачный матч будет толчком к принятию этого решения, а болельщики команды ждут, когда она будет на лидирующих ролях.

По всем ситуациям было бы логичным решением расстаться с ним. Но что там внутри, какие мысли у руководства, понять тяжело. Все находится на грани. Болельщики заждались. Все надеются, что команда встанет на уровень «Краснодара» и «Зенита», но пока мы этого не видим, — сказал Кирьяков.

На данный момент московский «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Станковича набрала 15 очков в девяти матчах. В ближайшем туре красно-белые сыграют против нижегородского клуба «Пари НН».

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать Станковича на один месяц за нецензурные выражения в адрес арбитра. Это произошло во время матча «Динамо» и «Спартака». Встреча завершилась со счетом 2:2.

ФК Спартак
РПЛ
футбол
футболисты
