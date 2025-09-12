Конфликт с Тарасовой, скандал из-за пенсий, разводы: как живет Роднина

Трехкратной олимпийской чемпионке Ирине Родниной исполнилось 76 лет. Почему депутат Госдумы дважды разводилась, в какие скандалы попадала, чем занимается ее дочь в США, что сказала о пенсиях в России — в материале NEWS.ru.

Как сложилась карьера Ирины Родниной

Роднина родилась 12 сентября 1949 года в Москве в семье кадрового военного и врача. Она начала заниматься фигурным катанием в кружке Дома культуры завода Лихачева. В 1960 году поступила в школу ЦСКА, где перешла в парное катание.

В 1964-м Ирина начала тренироваться в группе тренера Станислава Жука. Партнером фигуристки стал Алексей Уланов. Они произвели революцию в парном катании.

«Мы первые стали делать комбинации прыжков. Прежде их демонстрировали только одиночники, даже в правилах о них не упоминалось. Точнее, не комбинации, а каскады. Вроде бы какая разница? Но комбинация — это когда ты с ноги, на которую приземляешься, выполняешь следующий прыжок. Каскад — когда ты можешь менять ноги и делать между прыжками маленькие перепрыжки. Наша первая комбинация — мы прыгали аксель, риттбергер, ойлер — двойной тулуп. Это вызвало шок», — писала фигуристка в автобиографии «Слеза чемпионки».

В 1972 году Роднина и Уланов победили на Олимпийских играх в Саппоро, однако вскоре дуэт распался. Новым партнером фигуристки стал Александр Зайцев. В первом же сезоне они победили на первенствах СССР, мира и Европы.

Ирина Роднина и Александр Зайцев Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

В 1973 году на чемпионате мира в Братиславе произошел инцидент, вошедший в историю фигурного катания. Во время исполнения произвольной программы выключилась музыка. Позднее выяснилось, что замыкание в радиорубке намеренно организовал чешский сотрудник в память о «Пражской весне». Жук дал указания Родниной и Зайцеву продолжить программу. Пара откаталась без музыки под аплодисменты зала.

Швейцарский судья Карл Эндерлин предложил фигуристам выступить заново под музыку. В противном случае оценка за программу была бы снижена. Роднина и Зайцев отказались снова выходить на лед. Все судьи поставили фигуристам оценку 5,9, что не помешало им стать чемпионами мира.

Роднина назвала себя главной легендой отечественного фигурного катания, поскольку в истории СССР и России нет ни одного трехкратного олимпийского чемпиона в этом виде спорта.

«В отечественном — да, это так. Что касается мирового, я не согласна с этим. В других странах тоже были великие спортсмены. Та же Соня Хени — трехкратная олимпийская чемпионка, Ульрих Сальхов, канадские, американские танцоры. В советском и российском фигурном катании таких нет, хотя двукратных и просто олимпийских чемпионов у нас достаточно», — сказала Роднина.

Как Роднина поругалась с Тарасовой

В 1974 году Роднина и Зайцев начали работать с Татьяной Тарасовой, которая вскоре стала заслуженным тренером СССР. Фигуристы взяли два олимпийских золота (в 1976 году — в Инсбруке и в 1980-м — в Лейк-Плэсиде), выиграли чемпионаты мира и Европы. За шесть лет работы под руководством Тарасовой Роднина и Зайцев не проиграли ни одного старта. После успеха на Играх в США фигуристка завершила карьеру.

Конфликт Родниной и Тарасовой начался в 1981 году, когда олимпийская чемпионка начала тренерскую карьеру. Она предложила сотрудничество хореографу Елене Черкасской, которая ранее работала с Тарасовой. После этого отношения двух легенд фигурного катания испортились.

Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роднина называла Тарасову слабым тренером. Та критиковала работу бывшей подопечной в нижней палате парламента.

«Я думаю, что к людям, работающим в Госдуме, есть очень много вопросов, на которые они должны ответить перед российским народом», — отметила Тарасова.

Роднина в ответ заявила, что не знает, каких результатов тренер ждет от парламентариев. В апреле 2024 года Тарасова говорила в интервью Надежде Стрелец, что ей не нужна благодарность бывшей подопечной.

Что известно о личной жизни Ирины Родниной

Роднина была замужем два раза. Первым супругом спортсменки был Зайцев. Олимпийские чемпионы поженились в 1975 году. Изначально свадьбу хотели провести в ресторане гостиницы «Мир», но из-за большого количества гостей ее перенесли в здание СЭВ (Совет экономической взаимопомощи) на Новом Арбате.

В 1979 году у Родниной и Зайцева родился сын Александр. После завершения карьеры отношения фигуристов обострились, они стали ссориться. Роднина уехала работать в США и увезла сына с собой. В 1985 году фигуристы развелись. В 2019-м в эфире программы «Сегодня вечером» Роднина и Зайцев устроили словесную перепалку, в ходе которой олимпийская чемпионка сказала: «Как я вовремя от тебя ушла!»

Ирина Роднина и Александр Зайцев с сыном Сашей Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

В 1985 году Роднина вышла замуж за бизнесмена Леонида Миньковского. У них родилась дочь Алена. В 1990 году тренера пригласили на работу в Международный центр фигурного катания, расположенный недалеко от Лос-Анджелеса. Там олимпийская чемпионка проработала 12 лет.

В 1992 году Роднина развелась с Миньковским. Бизнесмен ушел к другой женщине и через суд запретил дочери покидать территорию США до достижения совершеннолетия.

Как сложились отношения Родниной с дочерью

Дочь Родниной окончила Калифорнийский университет в Санта-Крузе, где училась на кафедре политологии и получила степень бакалавра искусств. Миньковская работала на канале RT America в Вашингтоне, была одним из продюсеров инаугурации 44-го президента США Барака Обамы. В 2011 году девушка попала в список «30 до 30» журнала Forbes, куда входили лучшие политические журналисты в возрасте до 30 лет.

Дочь Родниной активно выражает свою точку зрения по различным вопросам и защищает права секс-меньшинств (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). В 2014 году Миньковская была номинирована на премию ЛГБТ-сообщества США GLAAD Media Awards в категории «Выдающаяся цифровая мультимедиа-журналистика» за программу «Бисексуалы дождались своей очереди в Белом доме».

Алена Миньковская Фото: Социальные сети

Сейчас дочь Родниной работает продюсером в маркетинговой группе Atlantic Re: Think.

В 2018 году Алена вышла замуж за Джейка Хартманна — инженера из американской медиакомпании AOL. У них родилась дочь Лола.

Миньковская рассказывала, что у нее с матерью разные политические взгляды. В частности, она не признает Крым в составе РФ.

Роднина заявляла, что не намерена прекращать общение с дочерью, несмотря на разногласия. По словам олимпийской чемпионки, это не сказывается на их отношениях.

«Мы прожили разные жизни, бывали в разных ситуациях, у нас разный возраст. Как у нас в классике — проблема отцов и детей. Общение у нас происходит. А что, если разные взгляды, то надо повернуться спиной друг к другу и забыть, что мы родственники?» — заявила Роднина.

Олимпийская чемпионка также сообщила, что ее не волнует критика людей по поводу американского гражданства дочери.

«Меня это не задевает, потому что страну развалила не я. В тот момент, когда я работала по контракту в США, страны не стало. Как правило, у ребенка, кроме матери, есть еще и отец. И каждый из родителей принимает участие в жизни, воспитании и принятии решений. Разве это странно?» — сказала Роднина.

Сын фигуристки Александр с детства занимался спортом и в течение нескольких лет играл в хоккей. Живя в США, он скучал по бабушкам и дедушкам, оставшимся на Родине, и решил получить высшее образование в РФ. Вернувшись в столицу, молодой человек поступил в Московский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова и стал художником-керамистом.

Зайцев-младший женился на Елене Мотовиловой, которая была падчерицей его отца. В 2008 году у них родилась дочь Соня. В 2020-м Александр написал подписчикам в Сети, что женился во второй раз.

Чем сейчас занимается олимпийская чемпионка Роднина

В 2007 году Роднина стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» и заняла пост заместителя председателя комитета по образованию. Сейчас она является заместителем председателя думского комитета по международным делам.

Олимпийская чемпионка опровергла слухи о наличии гражданства США. Фигуристка объяснила, что у нее была грин-карта на момент работы в Америке, но после отъезда из страны документ был сдан.

«Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет? Меня это никак не задевает. Почему должно? Значит, люди просто не знают наши законы. Как можно быть депутатом, имея другое гражданство? Значит, это безграмотные люди. Мне остается только их пожалеть», — сказала Роднина.

Кадр из фильма «Роднина» Фото: «ВайТ Медиа»/«Голд Медиа»

С 2022 года олимпийская чемпионка находится под санкциями США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Швейцарии, Украины и стран Евросоюза. В марте 2025-го в кинотеатрах вышел фильм «Роднина». Лента основана на автобиографической книге «Слеза чемпионки», изданной в 2013 году. Съемки фильма заняли более 10 лет. Роль Родниной исполнила актриса Владислава Самохина.

В какие скандалы попадала фигуристка Роднина

В сентябре 2013 года в аккаунте Родниной в соцсети X появился фотоколлаж, на котором тогдашний президент США Обама и его супруга были изображены на фоне банана. Позднее депутат заявила, что ее страницу взломали, а публикацию сделали хакеры. Роднина не отрицала, что фотография хранилась у нее в телефоне, потому что она показалась ей смешной. Олимпийская чемпионка извинилась за снимок и заявила, что выступает против расизма.

В 2022 году Роднина назвала футбол хронической болезнью всех мужчин. По ее мнению, в РФ на этот вид спорта тратят неоправданно большие деньги. В октябре 2024 года Роднина иронично выступила за возвращение пива на футбольные стадионы.

«Если у нас такой футбол, что его без пива нельзя смотреть, то, наверное, надо возвращать», — заявила Роднина.

В феврале олимпийская чемпионка поддержала идею однополых дуэтов в фигурном катании.

«Это может быть интересно. Почему нет? У нас же пляшет четверка лебедей. Что такого в однополых дуэтах? Сама идея у меня негатива не вызывает. Тем более в других странах такая практика есть», — сказала Роднина.

Ирина Роднина Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В начале июня олимпийская чемпионка раскритиковала стереотип о низком образовательном уровне фигуристов и посоветовала обратить внимание на хоккеистов.

«У нас все спортсмены уже давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. Не бывает такого, чтобы профессиональный спортсмен все успевал. Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом?» — сказала Роднина.

Что сказала Роднина о пенсиях в России

16 августа Роднина призвала россиян пораньше задумываться о пенсии. Она заявила, что для пожилых граждан есть достаточно льгот и послаблений.

«Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.

Это далеко не первое высказывание депутата на эту тему. В марте 2025 года она заявила, что даже не хочет пробовать прожить на пенсию.

«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — сказала Роднина.

Актриса Яна Поплавская высказала мнение, что олимпийскую чемпионку следует исключить из состава Госдумы за слова о жалобах россиян на маленькую пенсию. Она считает, что Родниной нужно дать возможность прожить на эту сумму.

Читайте также:

"Они нам руку не жмут!" Футбольный турнир между РФ и Украиной: что известно



"Поп-MMA — имитация спорта": Дрозд о боксе, Валуеве, Усике и сыне Цзю



Смерть отца, травля, месть за унижение: как живет теннисистка Анисимова