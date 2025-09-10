«Поп-MMA — имитация спорта»: Дрозд о боксе, Валуеве, Усике и сыне Цзю

Все любители бокса ждут продолжения противостояния двух россиян Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. В этом году их третий поединок не состоится. Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, кто из россиян окажется сильнее, как он относится к спортсменам в Госдуме и при каком условии может подумать о возвращении на ринг.

«Бетербиеву нужно переосмыслить стратегию для победы над Биволом»

— Все любители бокса ждут трилогию Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев. Почему в этом году бой не состоится? Как вам кажется, когда они встретятся, кто в итоге окажется сильнее?

— Уже после второго поединка я говорил: если состоится третий, Дмитрий будет выглядеть еще увереннее и убедительнее. Я считаю, что и этот бой он выиграет. В этом году встреча не состоится из-за операции у Дмитрия. Чем дольше она откладывается, тем менее вероятна сама трилогия. Артуру уже 40 лет, и ему с каждым годом все сложнее оставаться в идеальной форме. Если же этот поединок случится, он станет одним из главных событий мирового бокса.

— Какие сильные и слабые стороны есть у обоих боксеров?

— Артур обладает выдающейся ударной мощью и способен решать исход боя одним попаданием. Дмитрий — стратег с уникальным боксерским интеллектом. В полутяжелом весе у него лучшие ноги в мире: рядом можно поставить только Александра Усика и Василия Ломаченко. Второй бой показал: прежняя тактика Артура — поддавить, подойти и ударить — против Бивола не работает. Дмитрий не позволяет себя поймать, грамотно двигается, сохраняет концентрацию и психологическую устойчивость. Чтобы одержать победу, Бетербиеву необходимо переосмыслить стратегию и предложить тактические решения совершенно иного уровня.

Артур Бетербиев и спортсмен из Германии Адам Дайнес во время поединка в полутяжелом весе Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Почему вы решили стать боксером?

— В 21 год я был чемпионом Европы, многократным чемпионом России, чемпионом мира и Европы по тайскому боксу. Но амбиции толкали дальше. В то время престижнейший промоушен K-1 был только для супертяжей, а мой вес — 86 кг. Хотелось двигаться выше. Бокс всегда был мне близок: я отлично работал руками в муай-тай, поэтому решение сосредоточиться на боксе и стать чемпионом мира выглядело естественным шагом.

— У вас было прозвище Pretty Boy — «Красавчик». Откуда оно пошло?

— Прозвище появилось в начале карьеры, когда я проводил первые поединки в Екатеринбурге. Мой первый промоутер Герман Титов предложил такой вариант, я обсудил его с тренером — и мы решили, что это звучит ярко и подходит моему стилю.

— Ваша победа над Кшиштофом Влодарчиком в бою за пояс WBC — главная в карьере?

— В моей карьере было немало значимых боев, но по статусу все они уступают титульному. Бой с Влодарчиком — главный в моей жизни. Это было воплощение детской мечты, путь к чемпионскому поясу WBC. Мы понимали, что напротив — сильнейший тяжеловес планеты. Каждый день подготовки я воспринимал как часть большого праздника, как движение к высшей цели. Тот поединок стал событием не только для меня и моей семьи, но и для страны: я стал четвертым российским чемпионом WBC.

«Не нужно пытаться переиграть Усика в чистом боксе»

— У Тима Цзю может получиться столь же выдающаяся карьера, как у отца?

— Сравнивать с Константином некорректно: он прошел школу сборной СССР, это другой фундамент. Тим обладает характером и ударом, но ему не хватает защиты и технической базы. Я с трудом вижу его в статусе абсолютного чемпиона. Но он заслуживает уважения: идет по пути отца, демонстрирует достойный настрой и воспитание. Для Константина Борисовича это, безусловно, гордость.

Даниэль Дюбуа и Александр Усик, 2023 г. Фото: IMAGO/Pawel Andrachiewicz/Global Look Press

— Александр Усик — сильнейший тяжеловес в истории?

— Сегодня Усик действительно лучший тяжеловес. Но в исторический ряд с Ленноксом Льюисом, Джорджем Форманом или Майком Тайсоном я бы его не поставил. На пике Льюис, на мой взгляд, победил бы Усика уверенно. Тем не менее Усик — выдающийся боец своего времени, настоящий талант и гений бокса.

—Усика возможно победить? Что для этого нужно?

— Нужно не пытаться переиграть его в чистом боксе. Пример Дерека Чисоры или Майриса Бриедиса показал: требуется постоянное давление, работа по корпусу и умение навязать бой на каждом сантиметре ринга. Это должна быть драка, а не шахматная партия.

— В ноябре Майк Тайсон вернулся на ринг и проиграл Джейку Полу. Не испортил ли он себе репутацию?

— Нет. Репутацию Тайсона испортить невозможно — она давно вне рамок. Для меня это выглядело не слишком красиво, но он получил колоссальные деньги и, к счастью, избежал травм. Для Пола это был шанс заявить о себе, но для профессионалов этот бой был скорее шоу, чем спорт.

— Мэнни Пакьяо в 46 лет провел бой с Марио Барриосом. В чем секрет его долголетия?

— В первую очередь в амбициях. Ощущение ринга, публики, адреналин — это сильнейший наркотик для спортсмена. Пакьяо вновь и вновь хочет испытать эти эмоции. Но я убежден: всему свое время.

— Вас и Александра Поветкина дисквалифицировали за допинг уже после окончания карьеры. Зачем это было сделано?

— Честно, для меня это было лишь поводом улыбнуться. Решения спустя 10 лет, да еще и со стороны компаний, которых тогда не существовало, выглядят странно. Думаю, это исключительно политические моменты.

Пресс-конференция боксеров А. Поветкина, Г. Дрозда и М. Переса перед текущими боями, 2015 г. Фото: Михаил Почуев/ТАСС

— Как часто вас тестировали на допинг?

— Все боксеры проходят тесты перед любым титульным боем. Это обязательная процедура.

«Спортсмены прекрасно понимают, что нужно людям»

— Как вы относитесь к поп-MMA и скандалам в промоушенах?

— Это явление нашего времени. Но как инструмент воспитания молодежи оно неприемлемо: там слишком много скандалов и грязи. Поп-MMA пытается имитировать большой спорт, но настоящий путь — это годы труда, здоровье и жертвы.

— Может ли бокс соперничать по популярности с MMA и поп-MMA?

— Бокс — это классика, вечная ценность, как музыка Чайковского или Баха. Поп-MMA — это попса: сегодня шумно, завтра забыто. Бокс живет волнами — подъемы и спады были всегда. Но именно в боксе совершаются настоящие спортивные подвиги, которые народ помнит десятилетиями.

— Поветкин был заместителем губернатора Вологодской области, Николай Валуев и Дмитрий Пирог работают в Госдуме. Думали ли вы заниматься политикой?

— Да, такие мысли были. После Общественной палаты я рассматривал возможность идти в Госдуму, но выбрал другой путь — бизнес, медиа, общественную деятельность. Благодаря медиа я вовлечен в политическую повестку, комментирую важные темы, формирую мнение аудитории.

— Многие люди не понимают, зачем спортсмены идут в Госдуму. Как вы относитесь к спортсменам во власти?

— Я не делю депутатов на спортсменов и не спортсменов. Главное — кто работает, а кто нет. Спортсмены прекрасно понимают, что нужно людям: большинство из нас пришли из обычных семей, знают цену труду и деньгам. Я убежден, что именно такие люди приносят свежий взгляд и реальную пользу.

Григорий Дрозд Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Поверьте мне — спортсмены не находятся на низких ролях. Это стереотипы, которые привычны обычным гражданам. Они считают, что спортсмены всю жизнь тренировались и не разбираются в политике. Это не так. Самое главное в этом деле — быть порядочным, честным и слушать свое сердце. Несложно разобраться, как закон будет вредить или помогать людям, просто проецировать его на свою семью — и сразу все станет ясно. Я думаю, для внимательных людей старый стереотип о спортсменах в Госдуме давно разрушен.

Не знаю, почему такая ревность к спортсменам в Госдуме. В семьях, где есть все, людям иногда не хватает мотивации. Я к тому, что спортсмены — это люди с чистым сердцем и открытой душой. Я бы, наоборот, приветствовал таких людей в Госдуме. Мне нравится, когда люди из рабочих профессий поднимаются наверх и занимают руководящие посты, в том числе в политике. Они знают стоимость денег и труда. Иногда политики, принимающие решения, не до конца понимают, что такое жить на зарплату 30–50 тысяч рублей.

«Если не спорт, пошел бы работать на шахту. Может быть, в криминал»

— Вы ведете DROZD PODCAST. Как вам пришла эта идея? Удается ли зарабатывать?

— Я комментирую бокс с 2006 года, работал на всех федеральных каналах. Всегда хотел собственный авторский проект. Подкаст дал возможность говорить напрямую, приглашать олимпийских чемпионов, чемпионов мира — моих друзей и коллег. Сегодня проект коммерчески успешен: у него взрослая, платежеспособная аудитория, и это привлекает рекламодателей.

— Какие гости запомнились больше всего?

— Трудно выделить кого-то одного. Сильнейшее впечатление оставили Александр Лебзяк — олимпийский чемпион, легенда нашего бокса, и Бувайсар Сайтиев — трёхкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе. Это люди огромной глубины. Интереснейшие подкасты получились с Дмитрием Биволом, Геннадием Машьяновым, Александром Поветкиным.

Александр Лебзяк Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Не скучаете по рингу?

— По рингу абсолютно не скучаю. Я провел там очень много времени, добился достаточно высоких результатов. Ринг — это мой старт, моя большая площадка, платформа. Спасибо этому виду спорту. Иногда скучаю, ностальгирую. Но чтобы выйти — никогда таких мыслей не было. Иногда прихожу в свою школу единоборств, даю мастер-классы, прихожу в зал, иногда даже немного «стою» с молодыми ребятами. Но говорить о том, что чего-то не доделал, — нет.

— При каком условии готовы вернуться на ринг?

— Нет условий, при которых я бы вернулся в ринг. Если это будет разовая история, 200–300 миллионов рублей, возможно, я бы мог подумать и попробовать построить свой график, но в целом это практически невозможно. Нет ничего, что заставит меня снова тренироваться.

— Приходилось ли применять боксерские навыки за пределами ринга?

— Приходилось. Это было в Кузбассе, в городе Прокопьевске в раннем возрасте. Это всегда было к месту. Я всегда был рад, что обладаю этими навыками, могу защитить себя и близких.

— Лучший боксер в истории?

— Не буду оригинальным в этой части. Лучший тяжеловес в истории — Мухаммед Али. За всю историю он, а с точки зрения современного бокса, который я застал, для меня номер один — Леннокс Льюис.

— Российских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе или за другую страну, многие называют предателями. Как относитесь к таким высказываниям?

— Я нормально отношусь к спортсменам с нейтральным статусом. Я их понимаю. У них тоже есть своя жизнь, судьба, но я очень негативно отношусь к спортсменам, которые живут в нашей стране и говорят про нее гадкие вещи, также к тем, которые переехали из нашей страны, будучи выросшими здесь, и говорят неприятные вещи про Россию и нашего президента.

К таким уродам, а по-другому я их не могу назвать, отношусь плохо. Если спортсмен живет в нашей стране, выступает под нейтральным флагом, возвращается в нашу страну, ничего плохого не говорит, а наоборот, только хорошее, такие сегодня условия. Надеемся, что скоро все непонятные и необъективные санкции с наших атлетов снимут.

— Если бы не бокс, то что?

— Если не спорт, я бы, скорее всего, пошел работать на шахту или на какое-то предприятие. Может быть, пошел бы в криминал. Если бы не бокс, даже не знаю. Все остальные виды спорта я перепробовал, и уже было не сильно интересно. В детстве я занимался лыжами, хоккеем, легкой атлетикой. Хоккей мне до сих пор очень нравится, стою на коньках. У нас есть команда, мы в «Мегаспорте» с большим удовольствием играем в хоккей. Также очень люблю настольный теннис, волейбол и полюбил гольф. Вот гольф — прям крутая тема! Очень сильно меня захватило. Думаю, буду развиваться в этом новом для себя виде спорта.

Григорий Дрозд (Россия) и Лукаш Яник (Польша) во время боя за титул чемпиона мира по версии WBC в первом тяжёлом весе, 2015 г. Фото: Александр Вильф/РИА Новости

— За какими видами спорта еще следите?

— За КХЛ, иногда смотрю футбол. Вместе с сыном болеем за ЦСКА. В прошлом году сильно радовались за «Краснодар». Смотрю все, что связано с большими мероприятиями. Сейчас начал смотреть регби. Полюбил этот крутой вид спорта, открыл его для себя благодаря младшему сыну, который играет за ЦСКА в команде 2014 года. Я стал разбираться в правилах. Это динамичный, массовый вид спорта, где воспитываются настоящие мужики.

