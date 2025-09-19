Отъезд из РФ, гражданство Австралии, развод: как живет Костя Цзю

Одному из лучших российских боксеров Константину Цзю исполнилось 56 лет. Почему он получил гражданство Австралии, как складывается спортивная карьера его сыновей, что известно о личной жизни экс-чемпиона мира — в материале NEWS.ru.

Почему боксер Константин Цзю выступал за Австралию

Цзю родился в небольшом городе Серове в Свердловской области. Его мать работала медсестрой, а отец трудился на металлургических предприятиях. Фамилию Цзю Константин унаследовал от дедушки — корейца по национальности.

В 10-летнем возрасте он начал заниматься боксом в местной ДЮСШ. Через полгода Константин стал побеждать на первых соревнованиях. Когда Цзю было 12, его позвали в юниорскую сборную СССР. В 1985 году он выиграл чемпионат РСФСР, позднее взял титулы на юношеских чемпионатах Советского Союза. В 1988-м Цзю выступил на Олимпийских играх в Сеуле, но вылетел на стадии четвертьфинала. Спустя год Константин стал чемпионом СССР по боксу среди взрослых. На счету Цзю также есть победы на первенствах Европы и мира.

На перспективного боксера обратил внимание австралийский тренер Джонни Льюис. В 1992 году он убедил Цзю переехать на Зеленый континент, чтобы начать там профессиональную карьеру. В Австралии спортсмен задержался на долгие годы. Он получил гражданство этой страны. Цзю отмечал, что на профессиональном уровне представлял себя, а не какую-то конкретную страну.

«Я всегда был русским. Но не хочу лукавить ни в коем случае. Австралия очень многое мне дала. Я полюбил Австралию и до сих пор люблю. Она для меня родная. Но есть слово „Родина“, она одна. Это дом, где ты родился. Россия есть Россия, но я также люблю Австралию и австралийский народ. Это классные люди и классная нация», — заявил боксер.

Костя Цзю проводит мастер-класс в Ханты-Мансийске, 2005 год Фото: Балин Виктор/ИТАР-ТАСС

Каких успехов добился боксер Цзю на профессиональном ринге

В профессиональном боксе Цзю дебютировал в марте 1992 года, победив австралийца Даррелла Хайлза. После этого поединка он выдал серию из 17 побед подряд. Всего его карьера насчитывает 34 поединка, 31 из которых завершился победой Кости (так спортсмен стал именовать себя после переезда в Австралию). Еще один бой с его участием был признан несостоявшимся. За карьеру в профессиональном боксе Цзю проиграл всего два поединка.

В 1994 году Костя стал чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе, победив в бою за титул пуэрториканца Джейка Родригеса. Спустя пять лет Цзю отобрал у мексиканца Мигеля Анхеля Гонсалеса звание победителя по версии WBC. В 2001-м он одолел американца Шармбу Митчелла в поединке за титул абсолютного чемпиона мира по версии WBA.

Позже Цзю несколько раз успешно защищал титулы. В 2005 году он уступил британцу Рикки Хаттону. После этого поражения Костя объявил о завершении карьеры.

В какие скандалы попадал боксер Цзю

Цзю познакомился с будущей женой Натальей в баре в Серове. Пара поженилась в 1993 году, когда Косте предложили переехать в Австралию. У супругов родились трое детей — Тимофей, Никита и Анна.

В 2013-м брак Константина и Натальи распался. Боксер влюбился в другую женщину — Татьяну Аверину — и подал на развод. В новом браке у спортсмена родились еще двое детей — Александр и Виктория. Супруги живут вместе 10 лет.

Цзю и Аверина пользовались услугами нянь, которые в 2023 году подали к боксеру коллективный иск из-за задолженностей по зарплате. В итоге суд постановил взыскать с супружеской пары более двух миллионов рублей.

В 2022-м Цзю хотел выкупить здание в Воронеже, чтобы открыть в нем боксерскую школу и фитнес-центр. Однако спортсмену помешали родители и тренеры воспитанников академии «Победоносец». Они начали активную кампанию против передачи здания Цзю, заявив, что их детей выгонят на улицу. Родители провели пикет у департамента физической культуры и спорта Воронежа. В итоге Цзю отказался выкупать здание.

Костя Цзю с супругой Натальей Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Как складывается боксерская карьера сыновей Цзю

Тимофей и Никита Цзю родились в Австралии и пошли по стопам отца, став боксерами. Оба представляют на международной арене Зеленый континент. Младший сын Кости — 26-летний Никита Цзю — 28 августа 2024-го завоевал титул чемпиона WBO Inter-Continental в первом среднем весе. Спустя год он защитил это звание в поединке с Лулзимом Исмаили из Северной Македонии. Всего на счету Никиты 11 побед в 11 боях, девять из которых — нокаутом.

Старший сын спортсмена — 29-летний Тим Цзю — имеет более богатый опыт выступления на профессиональном ринге. В его активе 28 боев, в которых он одержал 25 побед. Первое поражение Тим потерпел в марте 2024 года. Он проиграл раздельным решением судей американцу Себастьяну Фундоре и лишился титула чемпиона мира по версии WBO, а также потерял возможность завоевать титул по версии WBC в первом среднем весе. Спустя год Цзю уступил в бое-реванше.

«Крутой ублюдок. Я пытался выложиться по полной, но у меня не получалось. Победа достается Фундоре, лучшему боксеру первого среднего веса на планете. Он был просто лучше», — сказал Тим Цзю.

Еще одно поражение ему нанес Бахрам Муртазалиев.

Чем занимается боксер Константин Цзю после окончания карьеры

После окончания карьеры Константин Цзю занимался тренерской работой. Среди его подопечных были такие известные боксеры, как Денис Лебедев и Александр Поветкин.

«Константин Борисович Цзю внес максимальный вклад в развитие бокса. Он отличается жестокостью по отношению к самому себе в процессе подготовки, никогда не жалел себя. Во время тренировок он всегда говорил: „До усталости и еще 10 раз. Когда тошнит от усталости, нужно отдохнуть и снова тренироваться“», — заявил Лебедев NEWS.ru.

Цзю также успешно занимается бизнесом. Боксеру принадлежит доля в компании ООО «Академия спорта Кости Цзю», которая производит витаминизированные и энергетические напитки, минеральную воду, натуральные продукты питания под маркой Gladio.

Кто родился 19 сентября Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кроме того, россиянину принадлежат несколько школ бокса, в которые интегрированы фитнес-клубы. Они находятся в Москве и Екатеринбурге. Цзю следит за мировым боксом и постоянно дает комментарии СМИ со всего света.

Боксер напрямую не высказывался об отношении к специальной военной операции на Украине. В декабре 2022-го в интервью RTVI он ответил на вопрос о частичной мобилизации, проводившейся в России. Цзю заявил, что находится в самой нижней части списка тех, кто ей подлежит. Он связал это с возрастом, наличием маленьких детей и отсутствием военных навыков.

«Я умею бить. Могу ударить — и дальше что? У меня есть свои определенные навыки, которыми я мог бы быть полезен, но военных навыков у меня нет. Поэтому я не вижу себя в армии. Но я знаю, что, если понадобится, должен буду пойти», — заявил Цзю.

В октябре 2024 года боксер заявил NEWS.ru, что выступает против участия скандальной олимпийской чемпионки — трансгендера (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Иман Хелиф в чемпионате России по боксу, который проходил в Серпухове. Он отметил, что алжирская спортсменка не имеет права выступать на турнире.

В январе 2025 года Цзю высказался о дисквалификации Поветкина, в допинг-пробе которого обнаружили остарин.

«Человек три года как объявил о завершении карьеры. Может, это и неправильно будет сказано, но это полный бред! Дисквалифицировали человека, который завязал, — все равно что поставили двойку через три года после завершения школы. Что это за ерунда?!» — возмутился экс-чемпион.

Цзю также раскритиковал проведение Олимпиады на стероидах. По его словам, употребление спортсменами допинга негативно скажется на их здоровье.

«Я в течение всей своей жизни и карьеры мог пройти проверку [на допинг] в любую секунду, и я всегда был чистый, я за чистое выступление, без всего. Я не за результат, я за то, чтобы и люди, и наши дети были в хорошем состоянии. Когда ты садишься на эти препараты, автоматически начинаешь лучше выступать, но со здоровьем проблемы могут произойти в любую секунду», — сказал Цзю.

Читайте также:

«В первый раз, что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит

Скандалы с казахами, конфликты, «Спартак»: как живет Станислав Черчесов

Конфликт с Тарасовой, отъезд в США, тайный брак: как живет фигурист Кулик