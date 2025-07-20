«Крутой ублюдок»: Тим Цзю не смог отобрать у Фундоры пояс WBO Боксер Тимофей Цзю не сумел вернуть себе титул чемпиона мира WBO

Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Тимофей Цзю уступил американцу Себастьяну Фундоре в бое-реванше, сообщает Metaratings. Поединок продлился семь раундов и завершился технической победой спортсмена из США. После шести раундов угол Тимофея отказался выпускать его на бой.

Крутой ублюдок. Я пытался выложиться по полной, но у меня не получалось. Победа достается Себастьяну Фундоре, лучшему боксеру первого среднего веса на планете. Он был просто лучше, — сказал после боя Цзю.

Первая встреча боксеров состоялась в марте 2024 года. Тогда раздельным решением победил Фундора и отобрал у Цзю пояс WBO.

Ранее российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318. Поединок проходил в средней весовой категории и завершился победой бразильского спортсмена единогласным решением судей.

Во время процедуры взвешивания и Копылов, и его соперник показали одинаковый вес — 83,1 кг. Для россиянина бой стал 10-м в UFC. До этого он одержал шесть побед и потерпел три неудачи.