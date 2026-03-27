Шведы выбили украинцев из отбора на ЧМ-2026 Сборная Украины проиграла шведским футболистам и выбыла из квалификации ЧМ-2026

Украинская национальная команда потерпела поражение в полуфинале стыкового турнира европейской квалификации на ЧМ-2026. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу сборной Швеции, которая завоевала путевку в финал.

Матч пути В прошел в испанской Валенсии. Шведский нападающий Виктор Дьекереш оформил хет-трик, забив на 6, 51 и 73-й минутах, причем третий гол был реализован с пенальти. Украинцам удалось лишь сократить разрыв в концовке — на 90-й минуте отличился Матвей Пономаренко.

Для Украины этот отбор стал очередной неудачей: последний раз команда выступала на мундиале в 2006 году, дойдя тогда до четвертьфинала. Теперь же шведам предстоит 31 марта в Сольне сыграть с Польшей за единственную путевку на чемпионат мира, который впервые пройдет на трех континентах — в США, Мексике и Канаде — с 11 июня по 19 июля.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что большинство нормальных людей не поедут на чемпионат мира — 2026 в США. Он считает, что в нынешних реалиях эта страна ощущается как подмосковный вещевой рынок из 1990-х годов. По словам парламентария, ЧМ по футболу в США не станет конкурентным международным соревнованием.