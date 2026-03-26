В ГД объяснили, почему не нужно ехать на ЧМ-2026 по футболу в США Милонов: ЧМ по футболу в США не будет нормальным международным соревнованием

Большинство нормальных людей не поедет на чемпионат мира — 2026 в США, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Он считает, что в нынешних реалиях эта страна ощущается как подмосковный вещевой рынок из 1990-х годов. По словам парламентария, ЧМ по футболу в США не станет нормальным международным соревнованием.

По традиции США является местом, куда хотят попасть многие люди. Они думают, что там что-то необычное, как в фильмах, а не что-то ужасающее. Большинство нормальных людей не поедет в США — будешь ощущать себя как на подмосковном вещевом рынке из 90-х, где нужно держать у живота сумку, чтобы не подрезали деньги и не избили. Да и привлекательность сомнительная: накал страстей будет ниже, поскольку туда едут не сильнейшие страны мира, а те, кого пустили. Не тот дух. Частное состязание, а не международное, — сказал Милонов.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах петиция с призывом к властям отказаться от участия в чемпионате мира по футболу в США набрала 170 тыс. подписей. Причиной стала политика американского президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии. В результате документ был направлен на рассмотрение парламенту страны. Петицию инициировал обозреватель Теун ван де Кеукен.