24 апреля 2026 в 12:29

В Госдуме оценили желание США заменить Иран Италией на ЧМ-2026

Журова: США должны соблюдать спортивный принцип в вопросе участия в ЧМ-2026

Светлана Журова
США должны соблюдать спортивный принцип в вопросе участия в чемпионате мира по футболу — 2026, заявила NEWS.ru депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова. По ее мнению, замена Ирана на Италию будет неправильным и несправедливым решением. Парламентарий обратила внимание, что подобное решение будет противоречить той политике, которую пытаются показать США.

Это неправильно. Должен соблюдаться спортивный принцип. Иран не отказывался от поездки на чемпионат мира. Спортсмены не виноваты в сложившейся ситуации. США всегда продвигали права человека, выступают за демократию, поэтому они не должны так поступать, — сказала Журова.

Специальный представитель президента США Паоло Замполли предложил ФИФА заменить Иран на Италию, несмотря на то что команда Дженнаро Гаттузо не прошла отбор. Американский президент Дональд Трамп отметил, что рассмотрит эту идею.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал чушью разговоры о замене Ирана Италией на чемпионате мира по футболу — 2026. Он отметил, что эту идею продвигают «какие-то злоумышленники».

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

