Боец из России проиграл на турнире UFC 318 в Луизиане Россиянин Копылов уступил бразильцу Косте на UFC 318

Российский боец Роман Копылов проиграл бразильцу Пауло Косте на турнире UFC 318. Поединок проходил в средней весовой категории и завершился победой бразильского спортсмена единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28). Турнир проходил в Новом Орлеане, штат Луизиана.

Во время процедуры взвешивания и Копылов, и его соперник показали одинаковый вес — 83,1 кг. Для россиянина бой стал 10-м в UFC. До этого он одержал шесть побед и потерпел три неудачи. Большинство своих побед в рамках UFC Копылов добыл нокаутами.

В свою очередь Коста выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате с 2017 года. Ранее он провел 10 боев, из которых также выиграл шесть, а в четырех уступил.

До этого бразильский боец UFC Вальтер Уокер вышел в восьмиугольник во время турнира в США под российскую песню «Матушка-земля». После победы он заговорил на русском языке.

Уокер родился в Рио-де-Жанейро, но в возрасте 20 лет перебрался в Подмосковье, в поселок Ромашково. Боец тренируется под руководством Гора Азизяна. Боец женился на русской девушке Валерии. У них есть четырехлетняя дочь. Вальтер также заявил, что ощущает себя русским человеком и не собирается возвращаться на родину.