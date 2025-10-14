Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:04

Сын Кости Цзю попал в ДТП

Сын Кости Цзю Никита попал в аварию

Никита Цзю Никита Цзю Фото: IANCA DE MARCHI/EPA/TASS

Боксер Никита Цзю попал в аварию, сообщил представитель No Limit Boxing Тим Эшворт. По его словам, которые цитирует Boxing Scene, 27-летний спортсмен получил незначительные травмы.

Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей, — заявил Эшворт.

Ранее сообщалось, что Цзю намерен выйти на ринг еще раз до конца 2025 года. Его последний поединок состоялся в августе, когда он уже в первом раунде отправил в технический нокаут Лулзима Исмаили из Македонии.

До этого бас-гитарист легендарной американской группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу. Он потерял сознание за рулем своего Lincoln Navigator и врезался в припаркованный автомобиль. Позже жена музыканта Шеннон Твид сообщила, что за рулем действительно находился ее 76-летний супруг, который сейчас чувствует себя хорошо.

Также попал в аварию Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва. Иномарка протаранила несколько машин. При этом неизвестно, кто именно находился в салоне автомобиля.

Костя Цзю
аварии
ДТП
боксеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
В московском автобусе «заяц» напал на сотрудников контроля
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.