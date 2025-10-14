Сын Кости Цзю попал в ДТП

Боксер Никита Цзю попал в аварию, сообщил представитель No Limit Boxing Тим Эшворт. По его словам, которые цитирует Boxing Scene, 27-летний спортсмен получил незначительные травмы.

Автомобиль, в котором он ехал, на перекрестке столкнулся с другой машиной. Никита получил незначительные травмы и сейчас восстанавливается дома со своей семьей, — заявил Эшворт.

Ранее сообщалось, что Цзю намерен выйти на ринг еще раз до конца 2025 года. Его последний поединок состоялся в августе, когда он уже в первом раунде отправил в технический нокаут Лулзима Исмаили из Македонии.

До этого бас-гитарист легендарной американской группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу. Он потерял сознание за рулем своего Lincoln Navigator и врезался в припаркованный автомобиль. Позже жена музыканта Шеннон Твид сообщила, что за рулем действительно находился ее 76-летний супруг, который сейчас чувствует себя хорошо.

Также попал в аварию Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва. Иномарка протаранила несколько машин. При этом неизвестно, кто именно находился в салоне автомобиля.