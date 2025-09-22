«Интервидение-2025»
22 сентября 2025 в 17:33

SHOT: автомобиль Диброва попал в ДТП на Рублевском шоссе

Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что Mercedes телеведущего Дмитрия Диброва попал в аварию в Подмосковье. По данным канала, это произошло на Рублево-Успенском шоссе в деревне Жуковка. Как сказано в публикации, иномарка протаранила несколько машин, при этом неизвестно, был ли в салоне знаменитость.

Как отмечает SHOT, у автомобиля частично отлетел бампер. По данным канала, также повреждена передняя часть Mercedes.

Ранее в подмосковной Балашихе мигрант устроил погром во дворе жилого дома, протаранив несколько припаркованных автомобилей. Кроме того, иностранец активно сопротивлялся и оскорблял правоохранителей. Сейчас дебошир задержан.

До этого автомобиль Audi разорвало на две части после столкновения со столбом на улице Копылова в Казани. По предварительной информации, 21-летний водитель, управлявший автомобилем без прав, двигался со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Белинского.

Между тем в Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, а еще пять получили травмы. На трассе столкнулись Toyota и Renault. Погибшим оказался 17-летний юноша. Среди пострадавших четверо подростков.

Дмитрий Дибров
ДТП
аварии
Подмосковье
