21 сентября 2025 в 19:49

Жесткое столкновение иномарок под Ярославлем унесло жизни двух человек

В Ярославской области в ДТП погибли два человека и пять пострадали

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, пять получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На трассе столкнулись Toyota и Renault.

21 сентября в 15:07 на 6-м км автодороги Тутаев — Шопша Тутаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и автомобиля Renault, — сказано в сообщении.

Среди погибших оказался 17-летний юноша. Четверо несовершеннолетних есть и в числе пострадавших. На месте работают представители правоохранительных органов.

Ранее автомобиль Audi разорвало на две части после столкновения со столбом на улице Копылова в Казани. По предварительной информации, 21-летний водитель, управлявший автомобилем без прав, двигался со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Белинского.

До этого пассажирский автобус упал в овраг на территории Нахичеванской Автономной Республики. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на участке трассы Нахичевань — Садарак. Пострадавшим, среди которых находился один ребенок, была оказана первая медицинская помощь. Все они доставлены в местное медицинское учреждение.

ДТП
аварии
происшествия
Ярославская область
