Жесткое столкновение иномарок под Ярославлем унесло жизни двух человек В Ярославской области в ДТП погибли два человека и пять пострадали

В Тутаевском районе Ярославской области произошло ДТП, в котором погибли два человека, пять получили травмы, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. На трассе столкнулись Toyota и Renault.

21 сентября в 15:07 на 6-м км автодороги Тутаев — Шопша Тутаевского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Toyota и автомобиля Renault, — сказано в сообщении.

Среди погибших оказался 17-летний юноша. Четверо несовершеннолетних есть и в числе пострадавших. На месте работают представители правоохранительных органов.

