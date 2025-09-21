Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани

Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани Mash: машину разорвало пополам после удара о столб в Казани

Автомобиль Audi разорвало на две части после столкновения со столбом на улице Копылова в Казани, сообщает Telegram-канал Mash Iptash. По предварительной информации, 21-летний водитель, управлявший автомобилем без прав, двигался со стороны улицы Социалистической в направлении улицы Белинского.

Предположительно, молодой человек не рассчитал скорость движения, что привело к тяжелому ДТП. В результате аварии водитель остался жив, но находится в тяжелом состоянии. В настоящее время он госпитализирован в медицинское учреждение.