19 сентября 2025 в 13:10

Несовершеннолетние питбайкеры сбили девушку на переходе

Двое подростков-питбайкеров на полном ходу сбили девушку в Подмосковье

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Два несовершеннолетних питбайкера сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, пострадавшая с тяжелым сотрясением мозга госпитализирована в клинику имени Рошаля, где проведет не менее пяти дней.

Инцидент произошел на улице Дергаевской, где подростки на мини-байке двигались на высокой скорости в плотном потоке машин. Кадры с видеорегистратора зафиксировали момент наезда на пешеходном переходе. В материале говорится, что оба гонщика являются несовершеннолетними — один управлял техникой, второй находился на заднем сиденье.

Ранее в центре Санкт-Петербурга водитель иномарки сбил полицейского при попытке скрыться от правоохранителей. Злоумышленника задержали недалеко от места ДТП на Лиговском проспекте. В отношении него возбудили уголовное дело.

До этого во Владимирской области столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль: два человека погибли, еще шестеро получили травмы. ДТП произошло на трассе Владимир — Улыбышево — Коняево в Судогодском районе.

подростки
ДТП
наезды
Подмосковье
