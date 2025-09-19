Несовершеннолетние питбайкеры сбили девушку на переходе Двое подростков-питбайкеров на полном ходу сбили девушку в Подмосковье

Два несовершеннолетних питбайкера сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе в подмосковном Раменском, сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, пострадавшая с тяжелым сотрясением мозга госпитализирована в клинику имени Рошаля, где проведет не менее пяти дней.

Инцидент произошел на улице Дергаевской, где подростки на мини-байке двигались на высокой скорости в плотном потоке машин. Кадры с видеорегистратора зафиксировали момент наезда на пешеходном переходе. В материале говорится, что оба гонщика являются несовершеннолетними — один управлял техникой, второй находился на заднем сиденье.

