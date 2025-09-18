Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 13:32

Водитель иномарки на скорости снес полицейского при попытке скрыться

В Санкт-Петербурге водитель иномарки сбил полицейского при попытке скрыться

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В центре Санкт-Петербурга водитель иномарки сбил полицейского при попытке скрыться от правоохранителей, пишет «Петербург2» со ссылкой на ГСУ СК России. Злоумышленника задержали недалеко от места ДТП на Лиговском проспекте. В отношении него возбудили уголовное дело.

Изначально водитель иномарки привлек внимание полиции как возможный участник хулиганских действий. Проигнорировав требование об остановке, он умышленно совершил наезд на сотрудника и попытался скрыться, но был задержан. В результате столкновения правоохранитель получил травмы.

Сейчас подозреваемый находится под стражей. Для установления всех обстоятельств и мотивов преступления следователи изучают записи с камер видеонаблюдения и опрашивают свидетелей. Расследование продолжается.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель Audi Q5 на скорости сбил 16-летнего подростка на проспекте Наставников. От удара мальчика подбросило в воздух.

полицейские
ДТП
регионы
преступления
