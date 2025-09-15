Водитель на иномарке сбил подростка в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель Audi Q5 на скорости сбил 16-летнего подростка на проспекте Наставников, пишет 360.ru со ссылкой на ГУ МВД. От удара мальчика подбросило в воздух.

В результате наезда несовершеннолетний был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка, — сообщили в ведомстве.

Предполагается, что ДТП произошло в момент, когда юноша перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Пострадавшим, по данным правоохранителей, оказался ученик колледжа.

Ранее водитель Toyota Vitz совершил намеренный наезд на подростка-мотоциклиста, а затем протащил его по дороге в селе Смоленка Забайкальского края. Предполагается, что человек за рулем мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.