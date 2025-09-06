Водитель сбил подростка на мотоцикле и протащил его по дороге

Водитель Toyota Vitz совершил намеренный наезд на подростка-мотоциклиста, а затем протащил его по дороге в селе Смоленка Забайкальского края, сообщает портал chita.ru со ссылкой на очевидца. По данным источника, человек за рулем мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Наезд был намеренным, так как водитель бросился в погоню за мотоциклистом. Видимо, таким способом он пытался расправиться с нарушителем тишины в спальном районе, — сказал очевидец.

ДТП произошло ночью 5 сентября, около 23:30. Пострадавший несовершеннолетний управлял мотоциклом друга. После наезда ему потребовалась медицинская помощь. В Забайкальском управлении Госавтоинспекции подтвердили факт произошедшей аварии, но пока не стали комментировать информацию об опьянении водителя и намеренности наезда.

