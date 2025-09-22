Неадекватный мигрант протаранил чужие машины и угрожал полиции В Балашихе задержали мигранта, который протаранил чужие машины и угрожал полиции

В подмосковной Балашихе мигрант устроил погром во дворе жилого дома, протаранив несколько припаркованных автомобилей, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Многонационал». Кроме того, иностранец активно сопротивлялся и оскорблял правоохранителей.

На кадрах видно, как задержанного в наручниках мужчину ведут к служебному автомобилю полиции. Также в ролике показаны поврежденные в результате ДТП машины.

По информации канала, мигрант вел себя неадекватно. Предположительно, он мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Ранее в Самаре задержали прятавшегося от полиции мигранта-нелегала, подозреваемого в нападении на жительницу Ленобласти. Злоумышленника под конвоем отправили в Санкт-Петербург.

До этого сообщалось, что в Москве мигрант предлагал девочкам-подросткам «куда-нибудь отойти на время». От извращенца школьниц спасла местная жительница. Женщина сделала мужчине замечание, после чего он сел на велосипед и уехал.