19 сентября 2025 в 13:34

В Самаре задержали мигранта, напавшего на женщину в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Самаре задержали прятавшегося от полиции мигранта-нелегала, подозреваемого в нападении на жительницу Ленобласти, сообщает Neva.today. Злоумышленника под конвоем отправили в Санкт-Петербург.

Иностранец ворвался в дом 55-летней жительницы с кочергой. Мужчина избил ее и хотел совершить против нее противоправные действия сексуального характера. Потерпевшей удалось сбежать от нападавшего и позвать на помощь соседку.

До этого сообщалось, что в Москве мигрант предлагал девочкам-подросткам «куда-нибудь отойти на время». От извращенца школьниц спасла местная жительница. Женщина сделала мужчине замечание, после чего он сел на велосипед и уехал.

До этого в городе Кстово Нижегородской области иностранный гражданин изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети. Суд признал мигранта виновным. Его приговорили к 12 годам и 3 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

