Мигрант изнасиловал 11-летнюю девочку и получил 12 лет колонии В Нижегородской области мигрант получил 12 лет колонии за изнасилование девочки

В городе Кстово Нижегородской области иностранный гражданин изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети, сообщили в управлении Следственного комитета России по региону. Суд признал мигранта виновным. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Вечером 19 мая 2025 года молодой человек, находясь в гаражном массиве вблизи парка «Юбилейный» в городе Кстово Нижегородской области, совершил иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки, с которой накануне познакомился в социальной сети и предложил встретиться, — говорится в сообщении.

