Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 11:37

Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Суд вынес приговор 41-летнему вологжанину, признанному виновным в изнасиловании, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Мужчина, воспользовавшись моментом, силой втолкнул женщину в ее квартиру и совершил насилие.

Преступление произошло 21 мая на улице Чернышевского. Нетрезвый мужчина заметил 38-летнюю женщину и проследовал за ней в подъезд.

Дождавшись, пока вологжанка поднялась к себе на этаж и открыла входную дверь, он с силой схватил ее и затолкнул в квартиру, где совершил изнасилование, — говорится в сообщении.

Вологодским гарнизонным военным судом насильник признан виновным. Вологжанин был условно освобожден 6 декабря 2024 года. Тот срок он также отбывал за изнасилование. Новое преступление мужчина совершил во время неотбытой части наказания, поэтому он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Ранее в Санкт-Петербурге девушку изнасиловали во время сеанса массажа. Это случилось в квартире на Богатырском проспекте. 21-летняя клиентка пригласила туда специалиста для проведения процедуры. Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, опираясь на данные из переписки в мессенджере и свидетельства потерпевшей.

изнасилования
насилие
суды
приговоры
Вологда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Финляндии заявили о победе над СССР во Второй мировой войне
В Китае изобрели материал, превращающий человеческое тепло в электричество
В хабаровской школе отказали в зачислении сыну участника СВО
Дачникам грозит штраф за нарушение нового закона о садоводстве
Башкир обчистил карманы родной тети ради оплаты корзины на маркетплейсе
Названы главные недостатки удаленки, мешающие нормально работать
В РСТ рассказали, подешевеют ли туры в Китай после отмены виз
Вуди Аллен рассказал, какого президента хотел бы снять своем фильме
Под Петербургом спасли заблудившуюся в лесу пару
Эксгибиционист вышел на балкон и снимал игравшую во дворе девочку
Несовершеннолетний мигрант пригрозил сломать пенсионерке лицо
Появилось видео с Audi, «разлившим» алкоголь прямо в супермаркете в Перми
В Москве пройдет VII форум «Производительность 360»
Студента парализовало из-за «зависания» в телефоне
Мать российской актрисы пострадала от самокатчицы
Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире
Китай ввел безвиз для россиян: что известно, какой срок, список документов
Медик перечислила скрытые причины искажения запаха
Трамп рассказал, чем чревато для Израиля продолжение войны в Газе
Каждый пятый россиянин оказался не готов к женщине с большим доходом
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.