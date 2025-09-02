Житель Вологды изнасиловал женщину в ее же квартире

Суд вынес приговор 41-летнему вологжанину, признанному виновным в изнасиловании, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Мужчина, воспользовавшись моментом, силой втолкнул женщину в ее квартиру и совершил насилие.

Преступление произошло 21 мая на улице Чернышевского. Нетрезвый мужчина заметил 38-летнюю женщину и проследовал за ней в подъезд.

Дождавшись, пока вологжанка поднялась к себе на этаж и открыла входную дверь, он с силой схватил ее и затолкнул в квартиру, где совершил изнасилование, — говорится в сообщении.

Вологодским гарнизонным военным судом насильник признан виновным. Вологжанин был условно освобожден 6 декабря 2024 года. Тот срок он также отбывал за изнасилование. Новое преступление мужчина совершил во время неотбытой части наказания, поэтому он приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

