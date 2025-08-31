В Петербурге массажист изнасиловал девушку во время сеанса

В Санкт-Петербурге девушку изнасиловали во время сеанса массажа, передает РЕН ТВ. Это случилось в квартире на Богатырском проспекте. 21-летняя клиентка пригласила туда специалиста для проведения процедуры.

По словам девушки, мужчина пришел к ней домой для проведения массажа, но изнасиловал ее, — рассказал источник издания.

Пострадавшую доставили в городскую больницу. Медицинские специалисты подтвердили факт сексуального насилия.

По данным канала, девушка познакомилась с ним в мессенджере Telegram. Она описала его как молодого человека около 30 лет, среднего роста, примерно 170 см, с темными волосами.

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемого, опираясь на данные из переписки в мессенджере и свидетельства потерпевшей.

