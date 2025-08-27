Подросток изнасиловал украинку в кустах возле Эйфелевой башни

Подросток из Ливии изнасиловал 32-летнюю украинку у Эйфелевой башни, сообщает издание Le Parisien. Преступление произошло в ночь на 25 августа в районе Марсова поля в центре Парижа.

По данным французской газеты, обе стороны на момент инцидента находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемый силой затащил пострадавшую за кусты. Крики жертвы привлекли внимание полицейского патруля, который незамедлительно задержал насильника.

Ранее в Западно-Казахстанской области мужчина заманил шестилетнего ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе. Заявление о пропаже несовершеннолетней в полицию поступило 22 августа в 21:20. На следующий день, 23 августа, девочку и спящего в нетрезвом состоянии мужчину нашли в лесу около поселка. Ранее он был судим за кражу и освободился два года назад.

До этого девушка 2004 года рождения также стала жертвой изнасилования в лесном массиве у улицы Ошанина в поселке Южный. По данным источника, причастный к преступлению уже установлен и задержан сотрудниками полиции.