Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесу В Казахстане мужчина заманил ребенка мороженым в лес и изнасиловал

В Западно-Казахстанской области мужчина заманил шестилетнего ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе, сообщает региональный департамент полиции. Заявление о пропаже несовершеннолетней в полицию поступило 22 августа в 21:20. На следующий день, 23 августа, девочку и спящего в нетрезвом состоянии мужчину нашли в лесу около поселка.

Медики подтвердили факт сексуального насилия и сильный шок у пострадавшей. По данным источников, задержанный ранее судим за кражу и освободился два года назад.

