27 августа 2025 в 11:30

Мужчина заманил ребенка мороженым и изнасиловал в лесу

В Казахстане мужчина заманил ребенка мороженым в лес и изнасиловал

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Западно-Казахстанской области мужчина заманил шестилетнего ребенка мороженым и изнасиловал в лесополосе, сообщает региональный департамент полиции. Заявление о пропаже несовершеннолетней в полицию поступило 22 августа в 21:20. На следующий день, 23 августа, девочку и спящего в нетрезвом состоянии мужчину нашли в лесу около поселка.

Медики подтвердили факт сексуального насилия и сильный шок у пострадавшей. По данным источников, задержанный ранее судим за кражу и освободился два года назад.

Ранее в Астрахани суд приговорил местного жителя к 25 годам заключения в колонии строгого режима за насилие над детьми. Его жертвами стали родная дочь, пасынок и падчерица. По данным следствия, с июня 2010 по декабрь 2018 года в квартире на улице Анатолия Сергеева мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей.

До этого в Оренбургской области мигрант изнасиловал 86-летнюю пенсионерку. Женщина отдыхала на веранде своего дачного участка, когда незнакомец предложил ей выпить. После того как потерпевшая отказала ему в ухаживаниях, он разозлился и взял ее силой.

изнасилования
дети
Казахстан
полиция
