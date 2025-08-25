Переговоры Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025 в 11:40

Россиянин изнасиловал свою дочь, падчерицу и даже пасынка

В Астрахани суд приговорил мужчину к 25 годам тюрьмы за насилие над тремя детьми

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

В Астрахани суд приговорил местного жителя к 25 годам заключения в колонии строгого режима за насилие над детьми, сообщили в управлении СК РФ по региону. Его жертвами стали родная дочь, пасынок и падчерица.

По данным следствия, с июня 2010 по декабрь 2018 года в квартире на улице Анатолия Сергеева мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей, возраст которых не достигал 14 лет. Кроме того, он подвергал жестокому обращению собственную дочь.

Астраханца признали виновным сразу по четырем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них оказались статьи 131 («Изнасилование») и 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»).

Ранее в Липецке на пляже нетрезвый мужчина вел непристойные беседы с двумя девочками. Одна из них записала происходящее на видео, после чего родители обратились в полицию. После задержания мужчина признался в домогательствах, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Астрахань
насильники
дети
суды
приговоры
