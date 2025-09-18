Популярную достопримечательность Франции закрыли из-за забастовок

В Париже из-за забастовок закрыли Эйфелеву башню, сообщается на сайте объекта. При этом площадь под монументом открыта для посетителей до 21:00 по местному времени

В связи с общенациональной забастовкой 18 сентября Эйфелева башня в настоящий момент закрыта, — говорится в сообщении.

Ранее в Париже произошли первые столкновения протестующих с полицией. Участники акции выступают против планов сокращения бюджета, которые продвигал премьер Франсуа Байру, чью отставку принял президент Эммануэль Макрон. Французская полиция во время протестов провела не менее 75 задержаний в столичном регионе. Всего по стране правоохранительные органы произвели 83 задержания. Активисты перекрывали дороги в Лионе и Лилле.

Позже стало известно, что участие в протестах против политики правительства, прошедших во Франции 10 сентября, приняли около 200 тыс. человек. При этом в Париже и его пригородах насчитано около 14 тыс. демонстрантов. В МВД страны осудили насилие со стороны участников акции, в особенности в отношении силовиков.