Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах МВД Франции сообщило, что в протестах участвовали почти 200 тыс. человек

Участие в протестах против политики правительства, прошедших во Франции 10 сентября, приняли около 200 тыс. человек, заявил на пресс-конференции министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, выступление транслировал телеканал BFMTV. По его словам, при этом в Париже и его пригородах насчитано около 14 тыс. демонстрантов, что «довольно мало».

Были масштабные манифестации с почти 200 тыс. участников на всей территории. В Париже — и не только в Париже, но и в пригородах — их число составило 14 тыс. человек. В Париже же, по словам префекта полиции, демонстрантов было довольно мало, — сказал Ретайо.

Министр сравнил численность протестующих с первыми акциями движения «Желтые жилеты» в 2018 году. Тогда на улицы Франции вышло около 280 тыс. человек. Ретайо также осудил насилие со стороны участников акции, в особенности в отношении силовиков.

Ранее в Париже произошли первые столкновения протестующих с полицией. Участники акции выступают против планов сокращения бюджета, которые продвигали премьер Франсуа Байру, чью отставку принял президент Эммануэль Макрон.