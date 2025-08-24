Десятки тысяч сербов вышли на мирные митинги В 75 городах Сербии состоялись митинги в поддержку власти

Массовые акции в поддержку правительства прошли одновременно в 75 городах Сербии, передает «Радио и телевидение Сербии». Граждане выразили солидарность с властями и протест против блокировок инфраструктуры, организованных оппозицией и студентами.

Наиболее многочисленные собрания прошли в провинции, в то время как в оппозиционных Белграде и Нови-Саде их не было. По данным директора полиции Драгана Васильевича, акции прошли исключительно мирно.

В этих митингах приняли участие около 70 000 граждан Республики Сербия, или, если говорить точнее, 69 776 человек. Не было ни одного инцидента. Ни один гражданин не пострадал, ни один сотрудник полиции не пострадал <…> Все прошло гладко и мирно, — сказал Васильевич.

Как сообщают корреспонденты РИА Новости, одна из таких акций состоялась в городе Панчево, где несколько тысяч человек с национальными флагами и плакатами «Не отдадим Сербию» и «Хотим работать» собрались у здания администрации. Все мероприятия прошли спокойно под охраной правоохранителей.

Ранее стало известно, что протестующие в Сербии устраивали стычки с полицейскими, поджигали и разрушали помещения государственных органов. Так, в городе Валево на улицы вышли около четырех тысяч человек. Они повредили здания городской администрации, суда и прокуратуры, устроили пожар в офисах Сербской прогрессивной партии.