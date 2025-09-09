Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 12:46

В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время»

Москвичка спасла школьниц от мигранта, предлагавшего им отойти куда-нибудь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Москве мигрант предлагал девочкам-подросткам «куда-нибудь отойти на время», пишет «Московская Жвачка». От извращенца школьниц спасла местная жительница. Женщина сделала извращенцу замечание, тогда он сел на свой велосипед и уехал. Других подробностей о случившемся пока нет.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области иностранный гражданин изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети. Суд признал мигранта виновным. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге до этого массажист изнасиловал девушку. 21-летняя пострадавшая сообщила, что пригласила специалиста в свою квартиру для проведения процедуры. Мужчина воспользовался доверием клиентки и совершил насильственные действия. Подозреваемого разыскивают, его личность устанавливается.

Между тем в поселке Шушары Ленобласти задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в изнасиловании школьницы. Подозреваемый являлся соседом. В полицию обратилась мать 11-летней девочки.

школьницы
подростки
девочки
мигранты
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В «Газели» на трассе в сторону Петербурга нашли полтонны эфедрона
Политолог рассказал, стоит ли ждать отставки Макрона
Раскрыто, как украинские военные проворонили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Протестующие в Непале хотят назначить премьером бывшего рэпера
Пьяный мужчина ограбил автобус ради мелочи из кассы водителя
Лучший отдых с детьми в сентябре: 10 идей для поездки
Появились кадры с издевательствами над мобилизованными ВСУ в ходе обучения
Наступление РФ на Покровск, Днепр, Славянск, Краматорск: сводка 9 сентября
Чистяков высказался о непопадании в список на олимпийскую квалификацию
Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная
В РПЦ призвали обложить россиян десятиной
Россиянка проглотила иглу для чистки каналов во время приема стоматолога
Военэксперт ответил, какими дронами ВСУ могли атаковать Сочи
Иностранец убил приятеля после бытовой ссоры в Башкирии
«Мы жестко осуждаем»: в МИД набросились на Запад из-за Додика
Конькобежка Саютина раскрыла, как узнала о допуске к квалификации Олимпиады
Пленный ВСУ раскрыл, чем их накачивали командиры
Протестующие в Непале избили бывшего премьера и главу МИД
Женщина стала матерью после шести рецидивов рака
Диетолог рассказала о неожиданной пользе лука
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.