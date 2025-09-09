В Москве мигрант предлагал школьницам «куда-нибудь отойти на время» Москвичка спасла школьниц от мигранта, предлагавшего им отойти куда-нибудь

В Москве мигрант предлагал девочкам-подросткам «куда-нибудь отойти на время», пишет «Московская Жвачка». От извращенца школьниц спасла местная жительница. Женщина сделала извращенцу замечание, тогда он сел на свой велосипед и уехал. Других подробностей о случившемся пока нет.

Ранее в городе Кстово Нижегородской области иностранный гражданин изнасиловал 11-летнюю девочку, с которой познакомился в социальной сети. Суд признал мигранта виновным. Его приговорили к 12 годам и трем месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В Санкт-Петербурге до этого массажист изнасиловал девушку. 21-летняя пострадавшая сообщила, что пригласила специалиста в свою квартиру для проведения процедуры. Мужчина воспользовался доверием клиентки и совершил насильственные действия. Подозреваемого разыскивают, его личность устанавливается.

Между тем в поселке Шушары Ленобласти задержали 24-летнего молодого человека по подозрению в изнасиловании школьницы. Подозреваемый являлся соседом. В полицию обратилась мать 11-летней девочки.