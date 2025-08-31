День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 10:31

Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы

В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании 11-летней девочки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В поселке Шушары задержали 24-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы, пишет Telegram-канал «Конкретно.ру». Сообщается, что подозреваемый являлся соседом жертвы.

В полицию обратилась мать 11-летней школьницы. Она рассказала о том, что некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Его задержали у дома на Колпинском шоссе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

Ранее суд в Индии приговорил таксиста к штрафу и пожизненному лишению свободы за изнасилование и нападение на 45-летнюю женщину. Во время поездки водитель приставал к пассажирке, затем начал насиловать и избил ее палкой. Полагая, что жертва погибла, он оставил ее на обочине дороги. Однако женщину обнаружили живой. На следующий день она сообщила о преступлении брату, который обратился в полицию.

насилие
дети
педофилы
изнасилования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Казахстан назвал свою сильную сторону
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ
Сын Трампа рассказал, решится ли он баллотироваться на пост президента
В МЧС раскрыли площадь масштабного пожара в Балашихе
Наемники ВСУ заскучали в окопах и сорвались на автопробег в Харькове
Футболист «Ростова» отключился на поле в разгар матча
Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?
Стало известно, что поссорило главу Нацразведки и ЦРУ
Сталои известно о новых мошеннических схемах, направленных на детей
Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы
Ураган снес часть крыши у инфекционной больницы в российском городе
Пожар со склада в Балашихе перекинулся на соседние здания
В Одесской области повреждены четыре энергообъекта
Россиянин сломал жене психику регулярными побоями
IT-эксперт ответил, когда нейросети начнут массовую борьбу со старением
Появились детали прощания с Родионом Щедриным
Экспорт алюминия из России в Южную Корею достиг рекордной суммы
Украинский депутат рассказал, в какой просьбе отказали убитому Парубию
Глава ДНР рассказал, как продолжается дело Захарченко
«Мир скоро поймет»: Трамп прервал молчание фотографией с загадочной фразой
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.