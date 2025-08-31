Извращенец превратил в ад жизнь своей соседки-школьницы В Петербурге мужчину обвинили в изнасиловании 11-летней девочки

В поселке Шушары задержали 24-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы, пишет Telegram-канал «Конкретно.ру». Сообщается, что подозреваемый являлся соседом жертвы.

В полицию обратилась мать 11-летней школьницы. Она рассказала о том, что некий мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Его задержали у дома на Колпинском шоссе. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания.

