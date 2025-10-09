Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 03:22

Бас-гитарист легендарной группы Kiss был госпитализирован

NBC: бас-гитарист группы Kiss Симмонс потерял сознание и протаранил машину

Джин Симмонс Джин Симмонс Фото: IMAGO/Roni Rekomaa/Global Look Press

Бас-гитарист американской легендарной рок-группы Kiss Джин Симмонс попал в аварию в Малибу (штат Калифорния), передает телеканал NBC Los Angeles. Он потерял сознание за рулем автомобиля Lincoln Navigator и врезался в припаркованную машину на шоссе Pacific Coast Highway.

В полиции подтвердили, что 7 октября в этом районе действительно произошел инцидент с участием «взрослого» мужчины, который, возможно, нуждался в медицинской помощи еще до аварии. Имя пострадавшего правоохранители разглашать отказались.

Однако жена музыканта Шеннон Твид подтвердила телеканалу, что за рулем был именно ее 76-летний муж. Сам рокер заявил, что чувствует себя хорошо.

Группа Kiss была основана в 1973 году в Нью-Йорке. За 46 лет выступлений было продано более 100 млн копий ее концертов. В 2023 году в Нью-Йорке состоялся прощальный тур коллектива.

Ранее вокалист и басист группы KISS Джин Симмонс усомнился в способности действующего президента США Джо Байдена управлять страной. Артист согласился с тем, что он эйджист, и уточнил, что живость ума и умственная активность человека действительно могут угасать с возрастом. Он подчеркнул, что Байден, являясь самым влиятельным человеком на планете, имеет проблемы с коммуникацией.

