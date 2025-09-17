Последний год в НХЛ: когда Овечкин вернется в Россию, где будет играть

Александру Овечкину исполнилось 40 лет. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» проведет последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Когда Овечкин вернется в Россию, как он побил вечный рекорд Уэйна Гретцки, сколько стоит его дом в США — в материале NEWS.ru.

Как началась карьера Овечкина

Овечкин родился 17 сентября 1985 года. Его мать Татьяна — заслуженный мастер спорта СССР по баскетболу, она играла за московское «Динамо».

В восьмилетнем возрасте Овечкин начал заниматься хоккеем. Родным клубом Александра является «Динамо». В возрасте 16 лет он дебютировал в российской Суперлиге. В следующих сезонах Овечкин стал ключевым игроком команды. Он выступал за «Динамо» до 2005 года, а затем перешел в «Вашингтон Кэпиталз».

Овечкин возвращался в родной клуб в 2012-м из-за локаута в НХЛ. В 31 матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) он забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу. В том сезоне «Динамо» завоевало Кубок Гагарина, однако Овечкин и другие звезды НХЛ уехали из России до старта плей-офф. Всего за «Динамо» нападающий забросил 55 шайб и сделал 54 голевые передачи.

Александр Овечкин Фото: Alexander Wilf/Global Look Press

Как Овечкин побил рекорд Гретцки в НХЛ

6 апреля 2025 года Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и побил рекорд Гретцки.

«Спасибо, россияне! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали. Все в России, думаю, будут это отмечать. Русский человек — первый во всем мире по голам. Я счастлив за страну, за всех моих тренеров, за игроков, которые помогали мне расти», — заявил Овечкин.

11 апреля на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз» состоялась торжественная церемония в честь рекорда россиянина. На мероприятии присутствовали мать хоккеиста, жена Анастасия Шубская, а также их сыновья Сергей и Илья. Нападающему подарили золотую клюшку.

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер объявил 11 апреля Днем Овечкина. На данный момент на счету россиянина 897 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер рассказал, что в честь снайперского рекорда в НХЛ Овечкин подарил всем партнерам по команде, тренеру и членам персонала клуба именные швейцарские часы Hublot. По словам россиянина, игроки поддерживали его и были уверены, что он побьет достижение Гретцки.

Овечкин также заявил, что находится в дружеских отношениях с канадцем. Он рассказал, что однажды ужинал с Гретцки в ресторане и расспрашивал его обо всем.

«У нас хорошие, дружеские отношения. Было интересно, как раньше готовились к матчам и играли. Все детали — клюшки, форма… Жизнь не стоит на месте, все меняется. Ведь и я еще застал маленьким то время, когда играли деревянными клюшками», — сказал нападающий.

Хоккейный тренер Владимир Плющев заявил NEWS.ru, что Овечкин будет включен в Зал хоккейной славы после окончания спортивной карьеры. Он подчеркнул, что никто не станет этому препятствовать.

«Там находится Гретцки, а Александр побил его рекорд. Они вводят в Зал славы не действующих игроков, а завершивших карьеру», — сказал Плющев.

Александр Овечкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Как Овечкин познакомился с будущей женой Шубской

Шубская познакомилась с Овечкиным в 2008 году в «Русском доме» во время летней Олимпиады в Пекине. Девушка составила компанию отцу, который на тот момент являлся советником президента Олимпийского комитета России.

«Помню, мы были в „Русском доме“, и Саша пригласил меня на медленный танец. Мы танцевали, общались и смеялись. Мне хорошо запомнилось, что у него не было, да и сейчас нет высокомерия и звездной болезни. Он очень простой парень», — рассказала супруга нападающего.

Роман между Овечкиным и Шубской начался в 2014 году. Он увидел фотографию девушки в соцсетях, написал ей и попросил номер телефона. Девушка посещала актерские курсы в США и сходила на игру «Вашингтона». Вскоре Овечкин представил избранницу своим родителям. Через полгода он сделал Шубской предложение.

В 2016 году пара зарегистрировала брак и сыграла свадьбу в Барвихе. Среди приглашенных гостей было множество хоккеистов: Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Алексей Терещенко, тренер Олег Знарок, вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг и президент ФХР Владислав Третьяк. Овечкина лично поздравил президент России Владимир Путин.

Александр Овечкин и Анастасия Шубская Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Закончит ли Овечкин карьеру в России

Овечкин проведет последний сезон за «Вашингтон Кэпиталз». Он заявил, что на данный момент не участвует в переговорах о продлении контракта с командой.

«Хотел бы остаться в клубе? Пройдет год — будем думать. Поживем — увидим», — сказал Овечкин.

В марте нападающий заявил о намерении вернуться в московское «Динамо» в 2026 году, если позволит здоровье. На эту новость отреагировал ветеран бело-голубых Александр Мальцев.

«Мы (болельщики „Динамо“. — NEWS.ru) всегда рады, если он вернется», — сказал двукратный олимпийский чемпион NEWS.ru.

Ждет возвращения Овечкина в «Динамо» болельщик команды, актер и режиссер Эдуард Радзюкевич. По его мнению, россиянин является уникальным игроком мирового хоккея.

«На таком уровне играть в возрасте тяжело, происходит выгорание. У него уникальный организм. Если Овечкин приедет и захочет играть за „Динамо“, закончит карьеру в родном клубе, где ее начал, это будет величайший подарок всем», — заявил Радзюкевич NEWS.ru.

Летом Овечкин вместе с семьей приезжал в Россию. 13 июля он принял участие в благотворительном «Матче года». Хоккеист появился на льду вместе с детьми, которые забили несколько шайб в пустые ворота. Овечкина объявили величайшим игроком современности и назвали легендой № 8. Перед началом матча нападающему подарили автомобиль Jetour T2 в честь снайперского рекорда.

19 июля Овечкин приехал на открытие хоккейной площадки на улице Флотской, где он тренировался в детстве. Сотни людей выстроились в очередь, чтобы попасть на встречу с капитаном «Вашингтон Кэпиталз».

9 августа Овечкин принял участие в Матче звезд в Мытищах. Сын хоккеиста Сергей забросил четыре шайбы. Команда Овечкина победила сборную Павла Дацюка со счетом 11:7. Александр забросил одну шайбу.

22 августа Овечкина чествовало «Динамо». Он получил в подарок золотую клюшку. Также в рамках торжественного мероприятия под своды «ВТБ Арены» был поднят именной стяг хоккеиста.

В начале сентября Овечкин улетел в США для подготовки к новому сезону НХЛ.

Александру Овечкину дарят автомобиль Jetour T2 Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько денег Овечкин потратил на отдых в Турции

СМИ писали, что Овечкин потратил более 8 млн рублей на семейный отдых в Турции. По информации изданий, хоккеист на месяц выкупил виллу в пятизвездочном отеле в городе Кемер. На ее территории были бассейн, джакузи и сауна, а также отдельный выход на пляж. Вилла вмещает от 10 до 12 гостей.

СМИ сообщили, что за одну ночь Овечкин платил 340 тысяч рублей. Несмотря на изолированность виллы, хоккеист часто из нее выходил, играл с другими отдыхающим в пляжный волейбол, проводил зарядку и фотографировался с фанатами.

В этом же отеле хоккеист встречался с экс-футболистами сборной России Романом Павлюченко и Георгием Щенниковым, президентом КХЛ Алексеем Морозовым, телеведущей Ксенией Бородиной, а также с рэпером T-Killah. Овечкин вернулся с отдыха 8 июля.

Сколько денег Овечкин заработал в НХЛ

По данным статистического портала Sportrac, Овечкин заработал в НХЛ $162 млн (13 млрд рублей). Хоккеист играет в лиге с 2005 года. Действующее соглашение Овечкина с «Вашингтон Кэпиталз» рассчитано до конца следующего сезона. Согласно контракту, россиянин заработает еще $9 млн. Общая сумма за карьеру составит $170,72 млн.

По информации Forbes, в этом сезоне НХЛ форвард заработал $16 млн, из них $5 млн — выручка вне спорта. Среди партнеров Овечкина числятся компании Nike, Papa Johns, а также бренд часов Hublot.

Александр Овечкин Фото: Randy Litzinger/Icon Sportswire/Global Look Press

Сколько стоит особняк Овечкина в США

Овечкин владеет недвижимостью в России и США. После перехода в «Вашингтон Кэпиталз» нападающий проживал в Арлингтоне. Он приобрел дом за $1,6 млн. Однако шумный район мешал хоккеисту отдыхать и восстанавливаться, и в 2011 году Овечкин переехал в новый особняк. Сейчас дом в пригороде Вашингтона с пятью спальнями, четырьмя ванными, сауной и баром сдается за $9 тысяч в месяц.

В настоящее время Овечкин проживает в спокойном пригороде столицы США. Он купил особняк в Маклине за $4 млн. Дом оформлен в стиле старинного поместья, внутри которого находятся пять спален, две гостиные, семь ванных, библиотека, кинотеатр и бассейн. По информации СМИ, Овечкин также приобрел за $1,5 млн апартаменты в Майами площадью 200 кв. м с видом на океан.

Как в России предложили увековечить рекорд Овечкина

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы Дмитрий Свищев в беседе с NEWS.ru призвал наградить Овечкина за рекордный гол в регулярных чемпионатах НХЛ. По его мнению, в честь хоккеиста можно назвать стадион или сквер в Москве.

«Его фраза „Русские, мы сделали это“ говорит о том, что Александр никогда не стеснялся и не боялся говорить, что он россиянин, русский, и всегда гордился этим. Это дорогого стоит. Я считаю, что за такие слова он должен быть дополнительно отмечен в это непростое время. Надеюсь, что инициатива будет поддержана», — заявил Свищев.

Александр Овечкин с сыном Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Роман Терюшков заявил NEWS.ru, что Овечкин достоин государственной награды за рекорд. По его мнению, вклад игрока в повышение авторитета РФ и российского спорта на международном уровне неоспорим.

«Русским задана мировая планка в самом престижном чемпионате по хоккею. Нужно отметить Александра полагающимися по этому случаю почестями и наградами, поддерживаю», — сказал Терюшков.

Сенатор от Крыма шахматист Сергей Карякин одобрил идею переименовать Флотскую улицу, где жила семья Овечкина, в честь хоккеиста.

«Александр родился в Москве. Это будет делать спорт и хоккей еще популярнее», — считает он.

Член Совета Федерации Айрат Гибатдинов заявил, что статуя Овечкина может появиться напротив Ледового дворца «Динамо» в Москве.

